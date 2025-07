Tagasi 11.07.25, 10:10 Aasta naisettevõtja müüs äri ja kolis Ruhnu: “Mul on nüüd 60 kana ja veised!” “Ma andsin oma ettevõtte juba mõne kuu eest edasi. Mõtlesingi, et millal see nüüd ometi välja tuleb. Mind ikka samastatakse rullmassaažiga, aga Ruhnu saarel see enam nii ei ole. Olen siin lihtsalt Kee.”

Elus kannapöörde teinud tuntud ettevõtja Kee Abel müüs mõni kuu tagasi äri maha. “Armastus tõi Ruhnu!”

Foto: Erakogu

Aastal 2023 pärjati aasta noore naisettevõtja tiitliga ülemaailmse frantsiisiketi Beautiful Me looja, Kee Abel . Veel mullu laienes ta rullmassaažiäriga Dubaisse. Veel tegutses ettevõte peale Eesti ka Rootsis, Portugalis ja Austraalias. “Nüüd on mul aga 60 kana,” ütleb kannapöörde teinud Abel, kes on elanud Ruhnu saarel juba aasta ja näinud seal ära kõik aastaajad.

“Ma ei ütle, et suvi siin mu lemmik oleks. Seda turismi sagimist on siin siis väga palju ja kõik päevad lähevad selle alla, aga ikkagi on nii tore! Mandrile satun ma küll aina vähem ja vähem. Praegu pole mitu kuud käinud,” räägib Abel.

Mis juhtus? Kord aasta noor naisettevõtja ja nüüd järsku kõik maha müüdud ja elu kogu täiega Ruhnus.