Portfellihaldur hekseldas välja parimad Balti börsi rahalehmad
Iraani sõja ja energiakriisi taustal on globaalsed aktsiaturud olnud volatiilsed, kuid Balti börsilt paistab Swedbanki pensionifondide portfellihalduri Ene Õunmaa sõnul mitmeid kasvu- ja ka häid dividendiaktsiaid, mida kaaluda.
Nagu tänavune kevad näitas, ei ole sugugi võimatu, et pahaaimamatult puhkusereisile läinud investor peab mõnes lennujaamas, näiteks Dubais tunde või lausa päevi ootama. Selleks puhuks on hea, kui kotis on käepärast kolm asja.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.