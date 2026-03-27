Kolm soovitust, mida panna kotti Dubai lennujaama lõksu jäämise puhuks
Nagu tänavune kevad näitas, ei ole sugugi võimatu, et pahaaimamatult puhkusereisile läinud investor peab mõnes lennujaamas, näiteks Dubais tunde või lausa päevi ootama. Selleks puhuks on hea, kui kotis on käepärast kolm asja.
Geopoliitiliste ebakindluste toel üha uusi rekordeid purustavad väärismetallid on traditsioonilise alusvarana pälvinud ka minu tähelepanu. Taban end üha enam mõttelt, kas hüpata perrooni ees seisvale kullavagunile ja lasta end Fort Knoxi sõidutada või mitte.
Eurooplased säästavad end vaesemaks, ameeriklased investeerivad end rikkamaks, ütleb investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja Martin Sokk. Eesti aktsiaturg on aga tema arvates praegu kummalises rollis: ühtaegu likviidsuse poolest „murelaps“, ent samas investorihuvi puhul üks kiiremini arenevaid Euroopas.
Sel aastal peavad paljud jaeinvestorid esimest korda esitama majandusaasta aruande uue maksureegli valguses, mis paneb valima: kas kajastada investeerimistulu müügituluna ja riskida käibemaksu- ja auditeerimiskohustusega või muuta aruandevormi ja tegevusala koodi.
Tewoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud neli päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni 29. septembrini. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Tewox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid – mida ettevõttel on kokku 10 – üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Tewoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni.