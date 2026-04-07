Julgeolekuekspert: USA‑l on Iraanis kaks halba valikut

Julgeolekuekspert Marek Kohv selgitas lähemalt, mis valikute vahel võib USA riigipea Donald Trump praegu valida Iraani sõjas.
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“Üks variant on teha nii, nagu Donald Trump on ähvardanud, et sealt piirkonnast lahkuda ja öelda, et Hormuz ei ole USA probleem,” sõnas Marek Kohv. “Seda on küll väga keeruline näha, sest USA-l on 20 baasi seal regioonis, mida Iraan praktiliselt igapäevaselt pommitab.”
Trump on ka lubanud tagada julgeoleku Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja Katarile.
“Teine variant on eskaleerida, et minna oma eesmärgi täitmise poole rohkem ja sundida Iraani režiimi mingil kujul alistuma,” ütles Kohv.