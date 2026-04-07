Tagasi Julgeolekuekspert: USA-l on Iraanis kaks halba valikut USA presidendil Donald Trumpil on Iraani sõjas valida kahe halva valiku vahel, rääkis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse julgeoleku ja kriisikindluse programmi juht Marek Kohv. Hommikuprogramm

“Üks variant on teha nii, nagu Donald Trump on ähvardanud, et sealt piirkonnast lahkuda ja öelda, et Hormuz ei ole USA probleem,” sõnas Marek Kohv. “Seda on küll väga keeruline näha, sest USA-l on 20 baasi seal regioonis, mida Iraan praktiliselt igapäevaselt pommitab.”

Trump on ka lubanud tagada julgeoleku Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja Katarile.

“Teine variant on eskaleerida, et minna oma eesmärgi täitmise poole rohkem ja sundida Iraani režiimi mingil kujul alistuma,” ütles Kohv.