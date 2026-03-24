Tagasi Indrek Lepik Iraani sõjast: ameeriklased on jäänud lolli olukorda USA ja Iraani võimalike rahuläbirääkimiste seisukohast on ameeriklased jäänud lolli olukorda, kus nende positsioon on nüüd nõrgem, kui oli mõni nädal varem, ütles Äripäeva välisteemade toimetaja Indrek Lepik.

Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Iraani jõuõlg on praegu tugevam võrreldes sõja alguses. “Me kõik näeme, kui palju rängemalt meie seda üle elame, kui Hormuzi väin on kinni,” märkis ta.

Lepik näeb praegu läbirääkimiste edukaks läbiviimiseks vähe eeldusi kas või sellepärast, et eelmiste kõneluste ajal USA ründas Iraani.

Indrek Lepikuga vestles Lauri Leet.