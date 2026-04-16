Insenere otsiv Eesti Energia: õpilane peaks reaalainest huvituma, mitte seda kartma

Tööandjad vajavad üha enam reaalainete taustaga inimesi ning selle huvi kujundamine algab juba põhikoolis, ütles Eesti Energia juhatuse liige Marlen Tamm. “Noortel peab olema reaalainete vastu huvi, mitte hirm, ning see peab tulema juba varasemast vanusest,” sõnas ta.