Insenere otsiv Eesti Energia: õpilane peaks reaalainest huvituma, mitte seda kartma

Ettevõtjad, sealhulgas Eesti Energia
, veavad haridusprogrammi Lae End, mis on suunatud füüsika- ja matemaatikaõpetajatele, et muuta reaalainete õpet põhikoolis põnevamaks. “See mõju ei avaldu kohe. Kui toetame põhikooliharidust, ei jõua need noored tööturule aasta või kahe pärast,“ rääkis Tamm, märkides, et programm on pikema vaatega.
Tamme sõnul on vajadus uute reaalainete spetsialistide ja inseneride järele vääramatu fakt, mis ei muutu ka tehisintellekti arenguga.
Programmi läbinud Tallinna Avatud Kool
i matemaatikaõpetaja Mari-Liis Vähi
sõnul jäävad insenerierialad noorte jaoks sageli abstraktseks ning õpetajatel on vaja valdkonnaga vahetumat kokkupuudet. “Kui öelda, et mine inseneriks, siis järgmine küsimus on, mida insener teeb. Sellele ei ole lihtne vastata, sest valdkond on väga lai,“ rääkis ta.