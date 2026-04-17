Kristjan Port: keha ohverdamine raha nimel on reaalne traagika

Tehisintellekti ja automaatika arengut jälgides võime olla tulevikus tunnistajaks asjaolule, et inimeste põhiliseks tööülesandeks on üksteise lõbustamine, rääkis spordibioloog ja visionäär Kristjan Port.
Puhkusest sõltub rohkem, kui arvata oskame ning sellesse peab suhtuma lugupidavalt, leiab Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordiinstituudi direktor, spordibioloog Kristjan Port. Praegu me seda ei tee.
Hiljuti Taani Kuningriigilt rüütlitiitli pälvinud saksofonist Maria Faust on enda loomingus võtnud uurida marsi- ja propagandistlilkku muusika. Seda vastureaktsioonina tundele, et vana ja mugav maailmakord on nüüdseks murdunud.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.