Tagasi Hormuzi kriisist pihta saanud Metaprint lükkas hinnatõusu edasi Hormuzi väina kriisi tõttu on sisendhindade tõusu tõttu mõjutatud aerosoolpakendite tootja Metaprint, ettevõte pole aga ise veel hindu tõstnud. Hommikuprogramm Peatükid

“Hormuziga me oleme väga selgelt pihta saanud, sest lisaks terasele on meie märkimisväärne sisend tegelikult keemia, trükivärvid, millega me plekki või pudelit lakime ja katame, siis sealt tuli kohe reipalt kõikidelt tarnijatelt umbes pluss 10% hinnatõusud,” rääkis Metaprinti grupi juht Artjom Sokolov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Metaprint otsustas aga kevadel oma klientidele hinnatõusu edasi lükata kuni 1. juulini, kui sõda veel tol hetkel kestab. Jaanipäeva paiku aga USA ja Iraani vahel sõlmiti vaherahu, mida nüüd on rikutud ja pole selge, kas sõda taas käib või mitte.

Vahepeal on aga naftahinnad tippudest langenud, kuid Metaprindi tarnijad ei taha enda hindadest alla tulla. Sokolov tõdes, et ettevõte pole veel otsustanud, kas ka oma kliente hinnatõusust teavitada.