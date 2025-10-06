Masina- ja metallitööstuse TOP | Tippu tõusid kaitsetööstus ja laevaehitus

Eesti masina- ja metallitööstuse TOP 2025 näitab sektori kasvu – ettevõtted on laiendanud turge, suurendanud tootmisvõimsusi ja teeninud rekordilisi kasumeid, kuid edu varju jäävad tööjõupuudus, kasvav palgasurve ja omahinna kontrolli keerukus, mis seavad sektori jätkusuutlikule arengule tõsised piirid.
- Laevaehitusettevõtte LTH-Baas asutaja Aleksandr Maljugin.
- Foto: LIIS TREIMANN
Edetabeli tippu jõudsid tänavu laevaehituse ja insenerilahenduste pakkujad, kaitsetööstuse kiire kasvuga ettevõte, rahvusvaheline pakenditootja, masinaehituse automatiseerija ning teraskonstruktsioonide valmistaja. Kõigi nende ühine joon on kahekohaline käibekasv ja paranenud kasumlikkus, mida on toetanud investeeringud tootmise digitaliseerimisse ja uute turgude vallutamine Saksamaal, Austrias ja mujal Lääne-Euroopas.
Loe tööstusuudised.ee veebist, mis plaanid on varem Venemaale müügiga skandaali sattunud metalltaara tootjal Metaprint
nüüd Saksamaaga. Edetabeli 3. kohale tulnud Metaprint suutis mullu kevadel müüa osa oma Venemaa ärist, kuid tegi seda suure kahjumiga, ütles firma omanik Martti Lemendik
Äripäeva raadios.
Masina- ja metallitööstuse TOP 2025
