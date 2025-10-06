Tagasi PRO 06.10.25, 13:21 Masina- ja metallitööstuse TOP | Tippu tõusid kaitsetööstus ja laevaehitus Eesti masina- ja metallitööstuse TOP 2025 näitab sektori kasvu – ettevõtted on laiendanud turge, suurendanud tootmisvõimsusi ja teeninud rekordilisi kasumeid, kuid edu varju jäävad tööjõupuudus, kasvav palgasurve ja omahinna kontrolli keerukus, mis seavad sektori jätkusuutlikule arengule tõsised piirid.

Laevaehitusettevõtte LTH-Baas asutaja Aleksandr Maljugin.

Foto: LIIS TREIMANN

Edetabeli tippu jõudsid tänavu laevaehituse ja insenerilahenduste pakkujad, kaitsetööstuse kiire kasvuga ettevõte, rahvusvaheline pakenditootja, masinaehituse automatiseerija ning teraskonstruktsioonide valmistaja. Kõigi nende ühine joon on kahekohaline käibekasv ja paranenud kasumlikkus, mida on toetanud investeeringud tootmise digitaliseerimisse ja uute turgude vallutamine Saksamaal, Austrias ja mujal Lääne-Euroopas.

Masina- ja metallitööstuse TOP 2025