“Luubi all” staažikatest hagejatest: Pruunsild võtab võimu, aga ei võta vastutust

Äripäevale esitatud hagi kunagisest artiklist isikuandmete eemaldamiseks viis uurimiseni, mis paljastas siin aastate eest rahapesu eest karistatud ning nn kloon-pankade kaudu inimestelt raha välja petnud rahvusvahelise haardega ärimehe mitu identiteeti.
Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma kirjeldas raadiosaates “Luubi all“, kuidas kasutajatele esialgsetel hinnangutel 80 miljoni euro suuruse kahju tekitanud Zondacrypto asutajat nähti viimati 2022. aastal ühes bensiinijaamas, kuid nüüd väidab krüptoplatvormi juht, et koos asutajaga läks kaduma ka privaatvõtmed külmale krüptorahakotile.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?