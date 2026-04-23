“Luubi all”: suurelt pankrotistunud tööstuse juht lükkas riskid teiste kaela

Ühisrahastusplatvormi Estateguru varasem ambitsioonikas laienemine Saksamaale tipnes investoritele valusa reaalsusega: kui Baltikumis püsib portfell stabiilsena, siis Saksamaal on hapuks läinud laene 77 miljoni euro väärtuses.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.