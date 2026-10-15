Allikson: Kaliningradi gaasitoru ei mõjuta Eesti varustuskindlust
Eesti kaudu Kaliningradi kulgev gaasitoru ei ole seotud Eesti ega Baltikumi gaasituruga ning selle sulgemise või töös hoidmise peaksid otsustama poliitikud, leidis energeetikaekspert Marko Allikson Äripäeva hommikuprogrammis.
Euroopa energiafirmade senine pikalt toiminud ärimudel on sõdade tõttu keeratud pea peale. Kuigi naftavarud on selle taustal tänavu rekordiliselt väiksed, laidavad Eesti eksperdid riikliku sekkumise idee maha ja näevad talvel isegi võimalust hinnalanguseks.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?