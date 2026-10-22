Tallinki juht: müüsime laeva ja koondasime, aga kallis kütus pidurdas tulemust
Laevafirma Tallink kasvatas kolmandas kvartalis nii käivet, reisijate arvu kui ka puhaskasumit, kuid ligi 11 miljoni euro võrra kasvanud kütuse- ja kvoodikulud survestasid ettevõtte ärikasumit, ütles Tallinki juht Peep Jalakas.
A-energiaklass ei tähenda üksnes väiksemat energiakulu, vaid komplektset lahenduste tervikut, mis algab krundi, hoone ja tootmise asukoha analüüsist ning ulatub rohelise päikeseenergia tootmiseni, logistika optimeerimiseni, haljastuse rajamiseni, pinnase taaskasutuse ja nutika hooneautomaatikani ning ümbruskonna majanduse ja sotsiaalse keskkonna integreerimiseni tööstushoonega.