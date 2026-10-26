Politoloog: Vseviov tõstab sotside usutavust julgeoleku teemadel
Jonatan Vseviovi liikumine sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaadiks tõstab erakonna usutavust julgeoleku teemadel ja võimaldab neil sirgema näoga tsentristlikumat poliitikat välja pakkuda, leidis politoloog Tõnis Leht.
3–5 protsendipunkti võrra võib kantsler Jonatan Vseviovi peaministrikandidaadiks asumine raadiosaate "Äripäev eetris" saatejuhtide hinnangul tõsta sotsiaaldemokraatide toetust valimistel. Praeguse 20% toetuse juurest viiks see erakonna järgmisesse liigasse.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.