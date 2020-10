Kolm vähelevinud, ent atraktiivset looduskivimaterjali: porfüür, travertiin ja liivakivi

Lossikivi OÜ on müünud nii levinuimad kui ka vähemtuntumaid looduskive Eestis juba 30 aastat. Täna tutvustab ettevõtte asutaja ja omanik, geoloog Aivar Allikmaa lähemalt kolme looduskivimaterjali, mida võiks tema sõnul Eestis julgemalt kasutada: porfüüri, travertiini ja liivakivi.

Porfüür - Mormooni tempel Roomas Foto: Lossikivi OÜ

Tugev ja mitmekülgse kasutusalaga kivim profüür

Põhja-Itaaliast Trentino (Albiano) piirkonnast pärit porfüür on olnud väärt sillutisekate juba aastasadu ning viimastel aastakümnetel on sellega sillutatud üle maailma sadu tuhandeid ruutmeetreid linnatänavaid, platse, kõnniteid ja hoove. Porfüür, täpsemalt kvartsporfüür, on graniidilaadse koostisega tardkivim. 260 miljonit aastat tagasi tekkinud Trentino piirkonna porfüür on kihiline, kuid selle kihid asetsevad erinevalt meie paekivist vertikaalselt. Kivimi nimetus tuleb Egituses e.m.a. asunud kuulsa leiukoha nimest ning sellest on omakorda tuletatud värvitooni „purpur“ nimetus. Porfüüri kasutatati laialdaselt juba Assüüria, Babüloni, Egiptuse ja Rooma antiiktsivilisatsioonides.

Tänu suurepärastele omadustele sobib see looduskivi meie kliimavöötmes sillutiseks või katteplaadiks, ta on ilmastikukindel, suure mehhaanilise ja keemilise vastupidavuse ning väikese määrdumisriskiga. Kivimi värvitoon on varieeruv. Trentino porfüüri tihedus jääb vahemikku 2,5-2,8 t/m3 ja paindetugevus 15-25 N/mm2. Kivimi veeimavus on 0,5-1,5 kaaluprotsenti.

Porfüür - Mormooni tempel Roomas Foto: Lossikivi OÜ

Lossikivi on müünud porfüüri ligi 20 aastat ja viimased 10 aastat on meie koostööpartneriks Itaalia konsortsium Italporphyry, kuhu on koondunud Trentino piirkonna 8 olulisemat porfüüritootjat. Eestis leiavad kõige laialdasemat kasutust vabakujulised porfüürplaadid, aga ka neljakandilised saetud või murtud servadega ja loodusliku pinnaga plaadid, mida on suuremal pinnal paigaldatud Noblessneri kaidel. Põnevad on erinevates mõõtudes täringukivid ja pätsid, mis on sarnased meie vanalinna munakivisillutisega.

Porfüürist on võimalik tellida ka trepiastmeplaate ja äärekive. Neile, kes soovivad paigaldada kiviplaate liivale, sõelmetele või pinnasele, soovitaksin toodet Giant paksusega 3-7 cm. See on vabakujuline loodusliku pinnaga plaat diagonaaliga alates 40 cm-st, püsides suuruse ja raskuse tõttu kõnniteedel ja terrassidel paigal ka mördita. Soodsama hinnaga klassikalist vabakujulist porfüürplaati paksusega 2-5 cm ja diagonaaliga alates 20-st cm-st soovitaks eelkõige paigaldada muldniiskele või kuivale mördile.

Porfüürsillutis (Noblessneri kvartal) Foto: Lossikivi OÜ

Porfüürplaadi ja ka teiste sillutiste vuukimiseks (ainult mördile paigaldatud kivi puhul) on soovitav kasutada Saksa vuugisegutootja GftK segusid. Nendest parimad on epoksiidvuugisegud vdw 800, vdw 850 plus või vdw 855, mis on vett läbilaskvad ja sobivad siis, kui alusbetoon on samuti vett läbilaskev. Sellise seguga töötamisel jääb ära tülikas pesu pärast vuugisegu harjamist vuukidesse, sest kivi pind jääb pesutagi puhas. Väga head ja vastupidavad on ka GftK trass-tsemendi baasil toodetud vuugisegud vdw 400, vdw 400 plus ja vdw 425, mida saab kasutada ka siis, kui alus ei ole vett läbilaskev.

Salapärane ja omanäoline Inkade kivi (Inka’s Marble)

Peruu travertiin Wayna Picchu (Elgin-Wood-Hotel, Kanada) Foto: Lossikivi OÜ

Lossikivi on kolm aastat pakkunud Peruust Kesk-Andide mäestikust enam kui 4 km kõrguselt kaevandatavast travertiinist õhukesi viimistlusplaate, sillutiskive, mosaiikplaate, valamuid jne. Tegemist on paekivi liigiga, mis tekkinud allikalubjast kuumaveeallikates ja/või paekivikoobastes. Erakordselt kuum pinnasevesi lahustab ümbritsevat lubjakivi ja toob selle geisritena maapinnale, kus see jälle kivistub. Uus sete, tekkiv kivim – travertiin – on täis gaasimulle, mis setetest väljapääsu otsides annavad kivimile iseloomuliku avatud poorsuse.

Peruu travertiin Wayna Picchu vannito seinas Foto: Lossikivi OÜ

Peruu Andide travertiini kaevandatakse alates 2006. aastast paigas, kus kunagine inkade kultuur saavutas oma kõrgtaseme. Travertiini murtakse maksimaalselt loodussõbralikult. Viimistlusplaadid ja materjalid valmistatakse parimat Itaalia kivitöötlemistehnikat kasutades. Võrreldes teiste travertiinidega on Peruu kivi tihedam, suurema paindetugevuse ja väiksema veeimavusega. Kivim on erinevalt enamikest paekividest vastupidav sooladele ning on väga hea ilmastikukindlusega, mis võimaldab seda kasutada ka väga raskete klimaatiliste tingimustega regioonides fassaadikattematerjalina.

Peruu travertiin väliköögi põrandal Foto: Lossikivi OÜ

Peruu travertiinist toodetakse näiteks õhukesi 10 mm paksuseid plaate mõõtudega 1200*600 mm ja isegi 2400*600 mm, kusjuures plaatide taha ei ole liimitud tugevduseks mõeldud võrku. Selliste mõõtudega nii õhukest looduskiviplaati ei toodeta kusagil mujal maailmas. Lossikivi on Peruu suurima travertiini kaevandava ja töötleva ettevõtte Minera Deisi ametlik esindaja Baltimaades ja Skandinaavias.

Tõstame alahinnatud liivakivi au sisse!

India liivakivi - massiivsed astmed Foto: Lossikivi OÜ

Liivakivi on Eestis olnud alahinnatud materjal, kuna meie oma liivakivi, mille tuntumad paljandid on Lõuna-Eesti jõgede kallastel, on pude ja väga nõrgalt tsementeerunud. Liivakivid on aga väga erineva tugevusega! Ühed maailma kõige tihedamad ja vastupidavamad liivakivid tulevad Indiast, kust Lossikivil on õnnestunud leida usaldusväärne partner, kelle materjalid on mõistliku kvaliteedi-hinna suhtega ning kes on valinud oma pakutavate liivakivide hulka sealsed parimad: Dusky Grey, Steel Grey, Creme Orange, Hazelnut, Lavender ja French Red. Nende materjalide paindetugevus jääb vahemikku 26,8-37,9 MPa ja veeimavus vahemikku 0,7-1,3%.

India liivakivi Foto: Lossikivi OÜ

India liivakivi sobib hästi terrassidele ja kõnniteedele, samuti on see vastupidav ja kaunis dekoratiivplaat piirdeaiale, kodutrepile või mujale. Ent liivakivist saab valmistada ja tellida ka palju muud. Suuremad liivakiviplaadid võib paigaldada killustik-liiv alusele või sõelmetele, neid ei ole tingimata vaja kinnitada mördiga. Samuti saab neid edukalt kasutada astekividena muru sees.

Liivakiviplaadid astekividena Foto: Lossikivi OÜ

Lossikivil on laos olemas sillutisplaadid mõõtudega 600*900*30-50 mm hallist Dusky Grey ja violetikast Hazelnut liivakivist. Samadest materjalidest on ka katteplaate. Samas on võimalik tellida erinevaid mõõte ja paksusi, kuid peab arvestama, et tellimisel on tarneaeg tavaliselt vähemalt 3-4 kuud. Liivakivi looduslik pind ei ole libe, kuid see on soovitatav katta kivikaitseainega, et vähendada määrdumist. Lossikivi pakub spetsiaalselt välistingimustesse mõeldud MGT 23 OUT kaitsevedelikku, mis on tõhus, pikaajaline, lihtsalt kasutatav ning toob kivi värvitooni kaunilt esile.

Entusiasmist ja armastusest looduskivide vastu alguse saanud Lossikivi OÜ müüb kvaliteetseid looduskivimaterjale alates põranda-, seina-, terrassi- ja kõnniteeplaatidest, trepiastmetest ning kivisillutisest kuni kivimosaiikide ja unikaalsete looduskivimaterjalideni. Lossikivi laos on ligi 13 000 ruutmeetrit erinevaid materjale ning valikus umbes 250-300 erinevat toodet.

