Tagasi ST 13.08.25, 11:04 Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu Väikemajade ja saunade tootja Iglucrafti asutaja ja juht Priit Kallas tunnistas, et varasemalt oli ta pigem “emotsionaalne värbaja” ning juhtimine käis paljuski kriiside lahendamise pealt.

Foto: Iglucraft

“Oli aeg, kui ma ise tootmises põrandaid pühkisin ja samal ajal kirjutasin välja arveid. Praeguseks oleme sisse viinud konkreetsed rutiinid, koosolekud ja eesmärgistamised – sellest on olnud kasu,” kirjeldas ta muutust.

Koostöös Soosaarega on igas valdkonnas määratletud rollid ja võtmemõõdikud, mida jälgitakse peamiselt nädalases tsüklis. “Kui plaani ei ole, siis midagi ei juhtu,” ütles Kallas. Samas rõhutas ta, et mõõdikud peavad olema realistlikud, aga ambitsioonikad, ning fookus tuleb hoida ka pikaajalistel eesmärkidel – näiteks Iglucrafti 2030. aasta kasvustrateegial.

Juhtimispõhimõtted on universaalsed, aga nende rakendamine tuleb kohandada juhi isiksuse järgi, selgitas Soosaar. “Priidu puhul töötab see, kui ta näeb, et struktuur annab talle rohkem vaba aega ja paremaid tulemusi.”

