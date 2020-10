Miks Handies rakendus hinnastab koduste remonttööde tegijaid tunnihinna alusel?

Mobiilirakendusega Handies on töömehe leidmine sama lihtne ja läbipaistev kui Boltiga takso tellimine. Valitud töömehe töötasu arvestamine toimub tunnipõhiselt, et kaitsta ühelt poolt nii klienti kui ka teisalt töömeest arusaamatuste ja valearvestuse eest. Handies.com tegevjuhi Aare Sule sõnul on tunnipõhine hinnastamine lihtsam ning selgem.

Idufirma Handies tehnoloogiajuht Kaspar Triebstok ja tegevjuht Aare Sule Foto: Handies Solution

Kodutööde rakendus Handies: tunnihind on hinnastamisel selgem kui tükitöö

„Tükitööd on raske hinnata ainult kirjelduse ja mõne pildi abil. Lisaks eeldab see mitu korda kohal käimist, mis kokkuvõttes tuleb kulukam. Üldiselt arvestatakse ikka lühiajalised töid tunniga, sest siis on arvestus mõlemale poolele ausam, eriti juhtudel, kus tekib mingeid lisatöid või vastupidiselt on probleem hoopis lihtsam kui alguses tundus,” selgitab Sule.

Handiese kasutamine on kerge: valid telefonirakendusest vajaliku töö, olgu selleks mööbli kokkupanek, muruniitmine, vaibapuhastus, elektri- ja torutööd või kolimisteenus. Seejärel sisestad asukoha ja valid sobiliku hinnaga tegija ning lisad pildid ja kirjelduse tegemist vajavast tööst, määrad kuupäeva. Kuna tunnitasu suurus on teada ja ajakulu koguaeg nähtav siis eeldatav maksumus on jälgitav ja enam vähem teada. Tasu maksmisel osas ootamatuid üllatusi ei tule. Tegija saab seevastu keskenduda töötegemisele, vältides igasuguseid hinnaläbirääkimisi ja kauplemist.

Tunnitasu sisaldab kõike, mida tegija on pidanud oma kulutusteks töö tegemisel, välja arvatud materjalikulu. Materjalikulu saab lisada töö käigus või enne töö lõppemist rakenduse lahtrisse „materjalikulu”. Töötegija paneb tööd alustades käima taimeri ning sulgeb selle, kui reaalne töö on lõppenud. Rakendus annab mõlemal juhul sellest teada nii kliendile kui ka tegijale.

Taimer fikseerib töö algusest lõpuni minuti täpsusega. „Esimesel tunnil on hind tunnipõhine, edasi aga minutipõhine, sest esimese tunnihinna sisse jääb ka kohale sõitmise kulu. Edasi on aga arvestus täpsem ehk minutipõhine, sest see on kliendi suhtes ausam,” räägib Sule hinnastuspõhimõtetest. „Nii maksab klient konkreetse aja eest, mis töömees on tema heaks tööd teinud.”

Töömehele on ajaline töötasu arvestus aga kasulik seetõttu, kuna tükitöö puhul kiputakse liialt kiirustama ning nii võib töö kvaliteet kannatada. Tunnihinna puhul on töömehel kindel teadmine, et saab oma töö korralikult ära otsast lõpuni ega pea nii-öelda peale maksma. Teisest küljest ei tasu Sule sõnul ka asjatult venitama hakata, sest seda kindlasti märgatakse ja kliendil on võimalus selle murega Handiese poole pöörduda.

Hinna paneb paika turg

Handies rakendus saab anda nii tellijatele kui ka töömeestele nõu ja soovitusi hindade osas, kuid ei tee ettekirjutusi. „Üldiselt on liiga kõrget hinda raske küsida, sest kui teistel on soodsam, siis reeglina kõige kallimat ikkagi ei valita,” nendib Sule. „Ja kui töömees tellimusi ei saa, aga soovib tööd teha, langetab ta vastavalt turuolukorrale ise aja jooksul oma hinda. Turg paneb hinnad paika ja pikkamööda tekib ka klientidel arusaam, milline hind on mõistlik ja milline mitte.”

Kui klient on valiku teinud ja töömees selle kinnitanud, tähendab see, et pooled aktsepteerivad teise osapoole tingimusi, kokkulepe on saavutatud ja läheb tööks! Lisaks veendub rakendus kliendi maksevõimes juba enne töö algust, broneerides esimese tunni tasu ning edasi toimub broneerimine töö ajal automaatselt. Kui töömees lõpetab töö, laekub raha kohe kliendi kontolt Handiese kontole ning vastavalt lepingule kantase sealt teenitud tulu iga kahe nädala tagant töömehe kontole. See tähendab, et kui töö tehtud, saab tegija olla kindel, et raha jõuab tema kontole.

„Ja kuna kogu töö on täpselt dokumenteeritud, on vaidluste korral lihtne välja selgitada vastutuspiirid – kes mille eest vastutab, kui midagi juhtub ning kes hüvitab tekkinud kahju,” kõneleb Sule. „Üldiselt on kliendil alati võimalus pöörduda meie klienditoe poole ja esitada kaebus. Sellega tegeleme edasi meie: hindame olukorra, edastame info töömehele ning probleemi korral anname talle aega vead parandada. Kui töömees tööst keeldub, tagastame kliendile raha või leiame uue töömehe. Järgmisel aastal lisandub igale Handiese platvormi kaudu tehtud tööle ka kindlustus.”

Hetkel on käimas Handies ja Fundwise ühisrahastuskampaania, et saaksid anda ka oma panuse uuele eduloole. Vaata lisaks siit: handies.com ja Fundwise.me

