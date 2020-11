Kuidas ettevõtted elasid üle koroonaviiruse kriisi? Kuulutusteportaalide kolme kvartali näitajad

Koroonaviiruse pandeemia mõjutas paljusid ettevõtteid, kes tegutsevad areneval kuulutusteportaalide turul. Selle tulemusena langesid mõnede ettevõtete 2020. aasta teise kvartali tulemused, kuid paljudel õnnestus taastuda juba kolmandas kvartalis. Räägime nendest, kes pidasid vastu sellel raskel ajal.

Analüüsi jaoks valisime välja need võtmetegijad, kes on seotud veebituruplatside ja kuulutusteportaalidega. Need on Ekspress Grupp, Schibsted, Adevinta, Headhunter, RIA.com Marketplaces.

Foto: Riina Solomonova

Ekspress Grupp

See meediagrupp on tuntud Baltimaades oma väljaannete ja trükikodade poolest. Gruppi kuuluvad Tallinna trükikoda Printall ja veebiportaal Delfi, mis tegutseb Balti riikides ja Ukrainas. Ja 2020 osutus keeruliseks aastaks ka selle ettevõtte jaoks. Käive langes 2020. aasta teises kvartalis 11%. Kuid juba kolmandas kvartalis taastusid finantsnäitajad peaaegu esimese kvartali tasemele (-3%). Siin on selle ettevõtte kvartaliandmed:

1. kvartal 2020 — 15,7 miljonit eurot.

2. kvartal 2020 — 13,9 miljonit eurot

3. kvartal 2020 — 15,2 miljonit eurot

Schibsted

Skandinaavia meediagrupp on tuntud oma veebituruplatside (Finn, Blocket, Tori) ja suurte meediaväljaannete poolest. See ettevõtte ei langenud mitte kahjumisse, vaid näitas kerget kasvu. Kolmanda kvartali käive kasvas 5% võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga.

1. kvartal 2020 — 3 026 miljardit NOK (≈ 278 miljonit eurot)

2. kvartal 2020 — 3 073 miljardit NOK (≈ 282 miljonit eurot)

3. kvartal 2020 — 3 188 miljardit NOK (≈ 292 miljonit eurot)

Adevinta

Adevinta omanduses on erinevad platvormid, mis pakuvad teenuseid 15 riigis: alates tööpakkumistest kuni kinnisvara, autode, tarbekaupade ja muude müügiartikliteni. 2020. aastal omandas ettevõte eBay kuulutusteäri. Adevinta käive (aktivad arengumaades ja Lääne-Euroopas) langes 2020. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 17% ning taastus kolmandas kvartalis (-2%). Kvartalikäibe andmed on järgmised:

1. kvartal 2020 — 174,5 miljonit eurot

2. kvartal 2020 — 145 miljonit eurot

3. kvartal 2020 — 171,1 miljonit eurot

Headhunter

Headhunter omab töökuulutuste portaale Venemaal, Valgevenes, Kasahstanis ja Ukrainas. Nende kliendibaasis on ligikaudu üks miljon ettevõtet. Ettevõtte käive langes 2020. aasta teises kvartalis kõige rohkem, 23% võrra. Kolmanda kvartali andmed puuduvad.

1. kvartal 2020 — 1 990 miljardit rubla (≈ 21,6 miljonit eurot)

2. kvartal 2020 — 1 534 miljardit rubla (≈ 16,6 miljonit eurot)

3. kvartal 2020 — andmed puuduvad

RIA.com Marketplaces

Eesti IT-ettevõte, kes teeb edukat äri Ukrainas ja omab automüügiportaali AUTO.RIA.com (kuulub maailma autoportaalide TOP-5) ning kinnisvaraportaali DOM.RIA.com. RIA.com Grupp edukalt läbis teise kvartali, käive Ukraina grivnades oli vaid -12% ning täielik taastumine toimus kolmandas kvartalis (0% võrreldes esimese kvartaliga). Vähem roosilised on tulemused eurodes, mis on seotud Ukraina rahvusvaluuta devalveerimisega. Kuid tasub mainida, et RIA.com Marketplaces'i finantsnäitajad on kasvanud viimase nelja aasta jooksul keskmiselt 59% aastas

1. kvartal 2020 — 104,5 miljonit grivnat (≈ 3,8 miljonit eurot)

2. kvartal 2020 — 92,4 miljonit grivnat (≈ 3.1 miljonit eurot)

3. kvartal 2020 — 104,6 miljonit grivnat (≈ 3.2 miljonit eurot)