eTelia liikuvusanalüüs: mis juhtus kaubanduskeskuste külastatavusega eriolukorras ja peale seda

Telia poolt koostatud anonüümsete liikuvusandmete analüüsist selgub, et nii mõnegi suure kaubanduskeskuse külastatavus kukkus eriolukorra ajal kuni veerandi võrra. Mais ja juunis toimus aga kiire ja kohati lausa mitmekordne taastumine.

Telia Eesti liikuvusandmete valdkonna juhi Kertu Kuusiku sõnul toimus kõige drastilisem inimeste liikumisharjumuste muutus Ülemiste Keskuse ja T1 kaubanduskeskuse piirkonnas, kus liikus aprillis 66% vähem inimesi kui märtsis. Mais toimus aga kiire taastumine ning inimeste liikumisaktiivsus kasvas piirkonnas võrreldes aprilliga koguni 287% võrra.

Mitmetes teistes nn kaubanduspiirkondades kukkus inimeste liikumine 20-30 protsendi võrra. Nii langes aprillis (võrrelduna märtsiga) inimeste liikumisaktiivsus Solarise piirkonnas -18%, Järve Keskuse piirkonnas samuti -18%, Viru ja Rotermanni piirkonnas -25% ning Tartu Lõunakeskuse piirkonnas -29%.

Seevastu maikuus oli mitmetes nimetatud piirkondades ka taastumine päris kiire ning inimeste liikumisaktiivsus suurenes võrreldes aprilliga Solarise piirkonnas +18%, Järve Keskuse piirkonnas +4%, Viru ja Rotermanni piirkonnas +50% ning Tartu Lõunakeskuse piirkonnas +65%.

Kertu Kuusiku kinnitusel saavad erinevad kaubanduskeskused Telia mobiilivõrgu anonüümsete andmete põhjal tuvastada rahvahulkade liikumisharjumusi.

Andmed on anonüümsed

„Kuna nutitelefonid on inimestel alati kaasas, saab nende anonümiseeritud andmete põhjal analüüsida, kui palju aega veedavad inimesed poes ja kust nad sinna jõuavad. Samuti saab liikuvusanalüüsi põhjal teada, kuhu inimesed lähevad ning kuidas sõltub nende liikumine näiteks kella- või aastaajast,“ ütles Kuusik.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insight platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (ehk Soomes, Rootsis, Norras kui Taanis), kus Telia Company tegutseb.