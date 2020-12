Telia turvafilter tõrjus kahe kuuga 52 miljonit potentsiaalset küberohtu

Valdav osa tõrjutud ohtudest on seotud õngitsus-, pahavara- või spämmi kahtlusega veebilehtedega. Välised ründed ettevõtete ühenduse suunal moodustavad ca 20% kogu tõkestatud küberohtude mahust.

Septembris tõi Telia turule uudse võrgupõhise turvalahenduse ehk Turvaneti, mis aitab tagada ettevõtetele vajalikku internetiühenduse baasturvalisust. Tänaseks on lisandunud üle 5000 Turvaneti internetiühenduse ning teenuse turvafilter tõrjub keskmiselt 6500 potentsiaalset küberohtu kuus ühe ühenduse kohta.

Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand tõi välja, et viimase aasta jooksul on küberründed pea kahekordistunud.

„Mida digitaalsemaks muutub maailm meie ümber, seda suuremad on ka küberohud. Küberkurjategijad on ära kasutanud ka koroonaviiruse pandeemiast tulenevat olukorda ning alates kevadest kasvas rünnakute arv hüppeliselt. Samas meie klientide hulgas läbi viidud uuring näitas, et vaid viiendik ettevõtetest on astunud reaalseid samme, et kaitsta oma ettevõtte võrku. Seepärast lõimegi lihtsa turvalahenduse, mis sõltumata ettevõtte suurusest või spetsiifikast pakub klientide internetiühendusele automaatset baaskaitset enamlevinud küberohtude eest,“ ütles Haljand.

Ligi 80% tõrjutud ohtudest on seotud õngitsus-, pahavara- või spämmikahtlusega veebilehtede blokeerimisega.

Õige ja vale eristamine muutub järjest keerukamaks

„Küberrünnakud muutuvad järjest keerukamaks ja täpsemaks ning sageli on raske eristada petukirja või libaveebi mõne olemasoleva teenusepakkuja pöördumisest või keskkonnast. Pahavaraga võib olla nakatunud ka mõne usaldusväärse ettevõtte veebileht, kui selle turvalisusele ei ole pööratud piisavalt tähelepanu ning näiteks pole õigeaegselt tehtud vajalikke uuendusi ja installeeritud turvapaikasid. Kui kasutaja suundub veebikeskkonda, mida on rünnatud ning kuhu on näiteks paigaldatud pahavara külastajate isiku- või kaardiandmete õngitsemiseks, blokeerib turvafilter ligipääsu nakatunud keskkonnale,” selgitas Haljand.

Umbes viiendiku potentsiaalsetest ohtudest moodustavad välised rünnakud ettevõtte ühenduse suunal. Põhiliselt rünnatakse veebiservereid, aga üha sagedamini ka asjade interneti ehk IoT seadmeid.

KÜBERRÜNNAKUD MUUTUVAD JÄRJEST KEERUKAMAKS JA TÄPSEMAKS „Turvaneti turvafilter tõkestab üle miljoni välise ründe nädalas, millest omakorda ca 40 000 on seotud juba varasemalt nakatunud seadmetega,“ ütles Haljand. Tema sõnul tasub meeles pidada, et ettevõtte võrku ühendatud seadmete hulk järjest kasvab, olgu selleks turvakaamerad, videosalvestid, nutikaid arvestid või kohviautomaadid.

Telia ärikliendiüksuse juhi sõnul on oluline, et ettevõtted oleksid teadlikud küberohtudest ning suudaksid end nende eest kaitsta. “Tähtis roll on siin ka teenusepakkujal, kes peaks üldise teadlikkuse kasvatamisele kõrval pakkuma ka lihtsaid kliendivajadustele vastavaid lahendusi,” ütles Haljand ning lisas, et tal on hea meel, et kliendid on uue lahenduse hästi vastu võtnud.

Lisaks saavad nüüd Turvaneti kliendid iseteeninduses vaadata tõrjutud ohtude statistikat, mis annab ettevõttele parema ülevaate tema võrgus toimunust. Esialgu saab välja võtta viimase nädala statistikat. „Küberrünnakute tõrjumine toimub sageli n-ö märkamatult, seega püüame ka seda klientidele parimini nähtavaks teha. Ülevaade tõrjutud ohtudest aitab kasvatada ettevõtete teadlikkust reaalsetest ohtudest ning klient saab ise otsustada, kas ta peab kasutusele võtma täiendavaid turvalisust tagavaid meetmeid nagu näiteks tulemüür või arvutikaitse teenused,“ selgitas Haljand.

