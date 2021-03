Ehituspoodide kett Espak plaanib Suure-Jaani tööstuspargis avada kaupluse kevadel 2022

Põhja-Sakala valda arendatavasse Suure-Jaani tööstusparki soetas esimeste seas hoonestusõiguse Eesti ehituspoodide kett Espak, kes kavatseb seal ehitusmaterjalide kaupluse avada 2022. aasta kevadel. Lisaks ostis tööstusparki töökoja jaoks kinnistu SKM Metallitööd OÜ, plaanides ehitama hakata tänavu suvel.

Espak Viljandi ASi tegevjuhi Timo Riitmuru sõnul on plaanis uue kaupluse ehitamisega alustada kohe, kui projekti eskiis saab valmis ja konkursid tehtud. „Ideaalis võiks uus hoone olla kasutuseks valmis järgmise aasta kevadel. Muide, ostsime juba esimesele kinnitule lisaks veel ühe. Suure-Jaani on suure perspektiiviga koht ning ei tahaks, et meie plaanid ruumipuuduse taha jääksid. Viljandist vaid 24 kilomeetri kaugusel asuv tööstuspark on logistiliselt suurepärases kohas!”

Espaki uus kauplus on planeeritud 1500-ruutmeetrine, millele lisandub 700-ruutmeetrine drive-in välisladu. „Hoone on kavandatud äge liimpuitehitis, mis sobib miljöösse. Loodame, et tööprotsessid jooksevad ilusti ning saame varsti ehitama hakata,” lisab Riitmuru. „See on väga ilus kant ja on näha, et inimesed jäävad sinna püsima ning pingutavad koos, et Suure-Jaani elamiseks veel mõnusamaks ja elamisväärsemaks muuta. Heaks näiteks ongi vallavalitsuse algatatud tööstuspargi projekt, mis edendab kohalikku elu.”

Espak on esindatud Eesti suuremates linnades suurte ehituskauplustega, kuid samuti avatakse järjest väikesemaid poode väiksemates asulates, näiteks on neil esindus Räpinas, Muhu saarel ning Türil.

Kinnistu ostnud SKM Metallitööd kiidab samuti tööstuspargi võimalusi

Eelmisel enampakkumisel tegi eduka pakkumise ka metallkonstruktsioonide ja nende detailide valmistamisega tegelev SKM Metallitööd OÜ. Ettevõtte juhatuse liige Toomas Miili sõnul on kinnistule plaanis rajada hoone metallitööde tegemiseks. „Enampakkumisel osalesin sellepärast, et Suure-Jaani tööstuspark on hästi välja ehitatud ning hind tundus soodne. Samuti on koostöö vallavalitsuse esindajatega olnud väga hea.”

Miil lisab, et Suure-Jaani asub tema elukohale sobivas kauguses, mis oli samuti oluline kriteerium tulevase töökoja asukoha valikus. Ajakava osas on plaanis alustada ehitust sellel suvel, kui koroona siin just omi korrektiive ei tee.

Põhja-Sakala valla arendusspetsialisti Erki Heinaste sõnul põrkuvad sageli ettevõtjad uut tööstus-, tootmis-, lao või ärihoonet planeerides tülikate probleemidega nagu ruumipuudus, kinnistu ummikuterohke asukoht või keerukas asjaajamine kohaliku omavalitsusega. „Meie pakume Suure-Jaanis aga võimalust omandada kinnistu logistiliselt suurepärases kohas, kus on ettevõtjatele tagatud vallavalitsuse poolt kiire ja korrektne asjaajamine.”

16 ha suurune tööstuspark pakub ettevõtetele vajaliku infrastruktuuriga varustatud 19 tootmis- ja ärimaakrunti, kus on olemas kõik vajalik tootmise alustamiseks või laiendamiseks, logistikakeskuse loomiseks või ärihoone rajamiseks, sealhulgas liitumiste valmidus. Tööstuspargi oluliseks eeliseks on logistiline asukoht, kus on tihe transpordiühendus keskuste ja elamupiirkondadega, heas korras tugiteede võrgustik ning vahetu lähedus suurematele maanteedele.

Suure-Jaani tööstuspargi lähistel tegutseva Eesti ühe suurema saeveski Combimill Sakala OÜ juhatuse liige Aimar Kreevald nendib, et senised aastad tegutsemist on näidanud, et Suure-Jaani ettevõtluskeskkond ja tehniline infrastruktuur on aasta-aastalt paranenud. Profiilliistude tootja Eesti Höövelliist OÜ juhataja Andrus Rooksi sõnul on olud ja elukeskkond Suure-Jaani kandis aastatega märgatavalt edenenud ning igati konkurentsivõimelised teiste Eesti piirkondadega. Ta lisab: „Kohaliku omavalitsuse toetus, asjaajamise efektiivsus ja professionaalsus – need on siin 5+!”

Tööjõuprobleeme aitavad lahendada Olustvere teeninduskool ja Viljandi Kutseõppekeskus

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8000 inimese. Vallas on kaks linna: Võhma ja Suure-Jaani, kaks alevikku Olustvere ja Kõpu ning 70 küla. „Inimeste arv meie vallas on piisav, et varustada siin tegevust alustavaid ettevõtteid tööjõuga, samuti asuvad vahetus läheduses Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Viljandi Kutseõppekeskus, kust on potentsiaal leida noort kvalifitseeritud tööjõudu,” nendib Heinaste, lisades, et kava kohaselt tegutseb 2030. aastaks tööstuspargis vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta.

Projekti „Suure-Jaani tööstuspargi arendamine” eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt ja seda toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Piirkonda iseloomustab suurepärane looduskeskkond elamiseks, heas korras taristu, tugevad kogukonnad ning head tingimused vaba aja veetmiseks. Täna asub Suure-Jaanis 2019. aasta märtsis vallavalitsuse eestvedamisel valminud Tervisekoda, kuhu on koondatud veekeskus ja perearstikeskus, samuti politsei, kiirabi, apteek jm.

Küsige julgelt lisainfot ning külastage ka meie kodulehte: https://toostusala.suure-jaani.ee