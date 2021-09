Ärikinnisvarasektorisse sisenenud Everaus Kinnisvara avas Eesti suurima kontaktivaba minilaokompleksi

Seni põhiliselt elamukinnisvara arendamisega tegelenud Everaus Kinnisvara siseneb jõudsalt ärikinnisvarasektorisse ja avas Tallinna külje all Peetris Eesti suurima kontaktivaba minilaokompleksi.

Jaak Roosaare ja Janar Muttik Everaus minilaod avamisüritusel Foto: Raul Mee

Tuntud elamurajoonide Uuesalu Kodu, Lagedi Kodu ja Keila Kodu arendaja avas aasta tagasi Peetris Reti tee ärimaja, mille esinduslikud stock-office üüripinnad on rajatud eelkõige väikeettevõtjate vajadusi silmas pidades. Järgmine samalaadne ärimaja avatakse järgmisel sügisel Peetris Vana-Tartu mnt ääres. Lisaks on planeerimismenetluses ca 15ha suurune suurarendus Peetris, mis hõlmab nii elamu- kui ärikinnisvara.

Esinduslikud loft stiilis stock-office üüripinnad 2022.a sügisel avatavas ärimajas Peetris Foto: Everaus Kinnisvara

Tänavu täienes Everaus Kinnisvara ärikinnisvaraportfell 335 minilao võrra. Peetrisse rajatud minilaod suuruses 2-7,5 m2 on ladustamiseks sobilikud eraisikutele ja väikeettevõtjatele. Soojas ja puhtas minilaos sobib ladustamiseks kõik see, mida muidu panipaigas, garaažis või kuuris hoitakse (hooajaline hobivarustus, aiatarvikud, tööriistad, „äkki läheb vaja“ asjad kolimiskastides jms), samuti ettevõtjate väiksemad kaubakogused ja esitlustarvikud (reklaambännerid, messiboksid jms). Minilaod paiknevad kolmel korrusel. Korruste vahel saab mugavalt liikuda kaubaliftiga.

2-2.5 m2 suurune miniladu mahutab samaaegselt näiteks jalgratta, kuni 8 kolimiskasti, aiatarvikud ja muud väiksemad esemed. Korruste vahel saab mugavalt liikuda kaubaliftiga Foto: Everaus Kinnisvara

„Julgen väita, et meie minilaokompleks on kasutajasõbralikuim, sest teenus on mugav ja kiire ning kontaktivaba. Minilao üürimine toimub veebilehe kaudu vaid mõne minutiga kodust või kontorist lahkumata või lausa nutiseadmega laohoone juures kohapeal. Ka võtmete, kiipkaartide, koodide vms üleandmiseks ei pea me kliendiga kohtuma, sest laohoone välisuks avaneb mobiilikõnega ja minilao uks on lukustatav isikliku tabalukuga, mille saab meilt samuti veebilehelt osta. Ostetud tabaluku saab mugavalt ja kiirelt kätte laohoone pakiautomaadist. Meeldiva kasutajakogemuse tagab ka see, et laohoone on soe ja puhas ning asub turvalises kohas“, tutvustab Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik.

Everaus minilaod asuvad tiheasustusega turvalises elamu- ja äripiirkonnas. Laohoone on varustatud turvakaameratega ja ligipääsuõigus on vaid valideeritud telefoninumbri kasutajatel. Turvalisuse tagab ka isiklik tabalukk, mille võtmed on ainult kliendil.

Everaus minilaod Peetris aadressil Reti tee 5 on nüüd avatud Foto: Everaus Kinnisvara

Everaus Kinnisvara rajab ühtse arhitektuuriga terviklikke elu- ja ärikeskkondi. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab arendaja kõiki kinnisvaraarenduse etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine ja müük. Ehitamisel ollakse ühtlasi ka peatöövõtjaks. Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht on Janar Muttik ja osanikeringi kuulub „Rikkaks saamise õpik“ autor ja investor Jaak Roosaare.

Miks valida Everaus minilaod? * 335 miniladu suuruses 2-7,5m2 * alates 45€ kuu * avatud 24/7 * kontaktivaba mugav ja kiire üüriprotsess * paindlik üüriperiood * soe ja puhas * turvaline * hea asukoht ja ligipääsetavus