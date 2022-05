Lossikivist saad looduskivi maja ümbrusse ja koduaeda

Orivesi must kiltkivi. Foto: Lossikivi

Looduskivi on aastasadu ja -tuhandeid inimeste kodusid ümbritsenud. Eesti maapõu ei ole selle poolest kahjuks väga rikas ja seetõttu ei ole meil kodu ümbruses looduskivi ehk nii palju kasutatud kui mujal maailmas, kus erinevaid looduskive on rohkem saada.

Aivar Allikmaa, kes hariduselt geoloogiainsener. Tänapäeval on elu aga muutunud igas mõttes palju rahvusvahelisemaks. „Meie toidulaual on väga palju väljastpoolt Eestit pärinevaid toiduaineid ja pea igas eluvaldkonnas kasutame mujalt maailmast toodud kaupu. Sama tendents on ka looduskivide valdkonnas,“ nendib Lossikivi asutaja ja tegevjuht, kes hariduselt geoloogiainsener.

Kui tänasel päeval saame kasutada 5–6 Eestist pärit paekiviliiki, siis mujalt maailmast on võimalik tuua juurde tuhandeid erinevaid looduskivimaterjale. „Nii palju erinevaid loodus­kive küll ühegi firma valikus ei ole, sest meie turg on ikkagi väga väike.“

Looduskivimaterjali valides peab endale kõigepealt selgeks tegema, kas tahetakse kasutada vaba­kujulist loodusliku pinnaga plaati, sillutus- ehk täringukive, mõõdus neljakandilisi loodusliku pinnaga sillutusplaate, karestatud pinnaga looduskiviplaate või hoopis trummeldatud ja antiikset materjali. Võimalusi on palju, kõik oleneb kasutuskohast ja maitse-eelistustest. Aivar Allikmaa Lossikivi looja ja tegevjuht

Oma kodu ümber ja aias saame kasutada erinevaid looduskivimaterjale nii välistreppidel kui ka terrassidel ja platvormidel. Lossikivil on suur valik erinevaid looduskivimaterjale kohe laos saadaval. Kui aga soovitavat materjali või sobivaid mõõtusid ei ole, siis saab seda tellida.

„Looduskivi saame kasutada sissesõiduteede ja platside sillutamiseks, aiateede ja radade katmiseks, grilliplatside ja väliköökide juures, lõkkeasemete ehitamisel. Kindlasti ka aiapiirete ehitamisel ja mujalgi,“ toob Allikmaa näiteid. Eraldi saab osta ka muru sisse või lillepeenardesse pandavaid astekive.

Vabakujulistest plaatidest on üks parimatest materjalidest porfüürkivi, mis on graniidi koostise ja vastupidavusega, kuid kivimi kihilisus võimaldab kasutada selle looduslikku pinda, mis on parasjagu krobeline, et mitte olla libe ja samas ka mitte liiga rustikaalne.

Porfüürsillutis, trummeldatud. Foto: Lossikivi

„Itaalia porfüür on valdavalt violetikas-hallika või roostekarva punakas-pruunika tooniga ja seda saab osta erinevates paksuse vahemikes ning erineva suurusega. On nii sõiduteele sobiva paksusega materjali kui ka terrassile sobivat õhemat plaati.“

Vabakujulise plaadina saab Lossikivist osta ja tellida ka Kreeka, Norra ja Brasiilia kvartsiitkivi ning Soome musta Orivesi kiltkivi, mis põhjanaabrite juures väga populaarne. Enamikku materjale saab vähemalt kahes erinevas paksuse vahemikus, õhemat plaati terrassidele liimimiseks ja paksemaid aiateede ja sillutiste tegemiseks.

Parima trepi saab kivist

Aasta-aastalt on inimesed järjest rohkem leidnud, et parimaks välistrepi kattematerjaliks on karestatud pinnaga, tavaliselt põletatud, liiva­pritsitud või vasardatud graniitplaadid. Lossi­kivi laos on olemas valmis trepiastmeplaadid pikkustega 100, 120 ja 150 cm, laiusega 34 cm ning paksusega 2 või 3 cm. Teiste mõõtudega astmeplaate on võimalik tellida.

Graniidist välistrepiastmed. Foto: Lossikivi

Lisaks astmeplaatidel on olemas samast materjalist vertikaalseid nn varbakiviplaate ning terrassile või platvormile mõeldud standardsete mõõtudega (30×60, 40×60 või 60×60 cm) plaadid. Astmeplaatide nähtavad esiservad on juba tehases faasitud ja lihvitud, et näeksid viimistletud välja.

Kes tahab trepiastmetena näha mõnd veel looduslähedasemat või eksootilisemat materjali, sellele sobiks näiteks liivakivist astmeplaadid. Nende astmeplaatide tellimisel peab küll kahjuks arvestama pika tarneajaga, kuna materjal tuleb Indiast. Just Indias on mitmeid meie kliimasse hästi sobivaid ilmastikukindlaid liivakive.

Suvehooajal paitab silma looduskivi terrassil ja väliköögis

Terrassidele, väliköökide põrandale ja sarnastesse kohtadesse sobivad väga hästi soojades toonides trummeldatud pinnaga Peruu travertiinplaadid ja kivid. „Tegemist on väga vastupidava, ilmastikukindla ning mõnusates soojades toonides materjaliga, mis ei lähe päikese käes jalge all ka liiga kuumaks,“ loetleb mees materjali häid omadusi.

Trummeldatud ehk antiikne pind tundub ka palja jala all mõnusalt pehme ja siidine, kuna plaatide või kivide servad on trumlis ümaraks kulutatud. Astekividena muru sisse sobib panna nii kvartsiidist kui ka basaldist ovaalseid või ümaraid kive ning teha neist terveid teeradu. „Need ei vaja erilist aluse tegemist ja lihtsalt paigaldatavad. Astekive saab teha ka India liivakivist.“

Vabakujuline porfüür ja India liivakivi. Foto: Lossikivi

Lossikivist saab ka tellida Saksamaal toodetud spetsiaalseid sillutise vuugisegusid, mis on õige paigalduse korral väga vastupidavad. Pakutakse nii tsemendi baasil toodetud kui ka epoksiidvuugisegusid. „Epoksiidi baasil vuugisegud on küll kallimad, kuid väga vastupidavad, vett läbilaskvad, millega töö on palju lihtsam võrreldes tsemendi baasil toodetud vuugisegudega,“ selgitab tegevjuht hinna vahe põhjuseid.

„Nimelt ei vaja epoksiidvuugisegu kasutamisel vuugitud kivi pind pärast vuukimist pesemist. Tsemendi baasil vuugisegude kasutamisel on kivimaterjali pinna õigeaegne ning mitmekordne hoolikas pesu pärast vuukimist väga oluline, et hoida ära inetu tsemendikirme tekkimist kivimaterjali pinnale,“ lisab Aivar Allikmaa.

Lossikivis on erinevaid mõõte, töötlusi ning materjale Lossikivist leiavad enda jaoks parima lahenduse kõik, kes otsustanud enda koduümbruses looduslikku kivi ühel või teisel viisil kasutada. Erinevates mõõtudes neljakandilisi plaate saab näiteks nii loodusliku pinnaga plaatidena (porfüür, liivakivi), karestatud pinnaga plaatidena (graniit, basalt, gabbro) kui ka trummeldatud, antiikse pinnaga plaatide ja kividena (travertiin, liivakivi, porfüür). Selliseid materjale on erinevates paksustes ja erinevate platside ja teede sillutamiseks. Omaette rühma moodustavad nn täringukivid – erineva pinnatöötlusega, mõõtude ning paksusega väikesemõõdulised kivid (näiteks 5 × 5, 10 × 10, 14 × 14, 10 × 20, 14 × 22, 20 × 20 cm). Täringukive võib saada graniidist, basaldist ja gabbrost, porfüürist ja liivakivist, aga ka travertiinist.