Tippspetsialist annab nõu: kuidas vähendada stressi mõju juuste väljalangemisele

Juuste väljalangemine ja hõrenemine on tõsine ning levinud probleem nii naiste kui ka meeste jaoks. Tegemist on teemaga, mis tekitab palju masendust ja ebakindlust ning mõjub negatiivselt elukvaliteedile. Mis on kõige efektiivseim viis peatada juuste väljalangemine ning juuksed taas tihedaks ja tugevaks saada?

Ei ole saladus, et päevas kaotame tavaliselt 50–100 juuksekarva. Igal juuksel on oma 2–7-aastane elutsükkel ning sellest tulenevalt muutuvad ja uuenevad meie juuksed pidevalt. Kui aga juukseid tuleb ära märgatavalt rohkem ja see protsess ei näi lõppevat?

Üle 10 aastase kogemusega trihholoog-juuksespetsialist Natalja Buslova sõnul on juuste väljalangemise peamisteks põhjusteks liigne stress, haigus, palavik, operatsioon, sünnitus, dieet või hormonaalsed häired. Samuti kevadine vitamiini- ja rauapuudus ning paljud muud tegurid. Rohket juuste väljalangemist põhjustab ka viirushaigus COVID-19 ning uuringute tulemusel ilmnes juuste väljalangemine keskmiselt 58,4 päeva pärast esimeste sümptomite tekkimist. Pärast kurnavat stressi või muid eespool mainitud asjaolusid võib juuste väljalangemine ilmneda alles 2–3 kuu pärast. Nii palju aega hiljem ei oska me tavaliselt algpõhjuseid ning juuste väljalangemist enam omavahel seostada.

Mida teha, kui juuksed välja langevad ja kuidas seda peatada?

1. Toitu täisväärtuslikult

Juustele on eriti vajalikud oomega-3-rasvhapped, tsink, erinevad vitamiinid ja mikroelemendid. Trihholoog Natalja Buslova tõdeb, et kuna juuksed koosnevad 78–90 protsendi ulatuses valgust nimega keratiin, siis peitub tervete ja kaunite juuste saladus kindlasti ka valkude tarbimises. Eriti soovitab juuksespetsialist süüa loomset rauarikast liha. Selle toiduaine puudumine menüüst võib hiljem viia juuste hõrenemise ja nõrgenemiseni.

2. Toida peanahka ja juukseid ka välispidiselt

Sageli vitamiinide söömisest ainuüksi ei piisa. Eriti siis, kui organismil on suur puudus vitamiinidest ja mineraalainetest. Sellisel juhul kasutab keha neid vajalikke aineid elutähtsate organite varustamiseks ja juustele ei pruugi nendest jätkuda.

Juuksespetsialist rõhutab, et juukseid ja peanahka tuleks kindlasti sügavuti toita ka välispidiselt. Natalja Buslova on oma klientide puhul näinud väga häid tulemusi Crescina juukseampullidega , mis on toiminud ka raskemate probleemide puhul. Need juukseampullid tugevdavad juuksesibulaid ja -juuri ning peatavad juuste väljalangemise. Samuti toidavad juukseid ja peanahka juustele elutähtsate aminohapetega ja kasvufaktoritega.

Koos spetsiaalse tüvirakkude aktivaatoriga loovad Crescina juukseampullid ideaalsed tingimused juuksefolliikulite kasvu ja elujõu taastamiseks. Crescina juukseampullid äratavad üles ka uinunud olekus juuksesibulad, kust tavatingimustes enam juukseid ei kasvaks ning tulemuseks on tihedamad, tugevamad ja tervemad juuksed.

Et vajalikud toimeained jõuaksid sügavale peanahka ja saavutaksid maksimaalse efektiivsuse, on uued Crescina Transdermicu juukseampullid loodud kasutades patenteeritud transdermaalset tehnoloogiat. See on välja töötatud selleks, et aktiivtoimeained saaksid kergesti peanahka imenduda läbi kõikide paksude peanaha kihtide, mitte ainult juusteavade kaudu. Tänu transdermaalsele tehnoloogiale on Crescina juukseampullide mõju võrreldav süstidega (kliiniliste uuringute poolt tõestatud). Juuksespetsialisti sõnul neile toodetele Eestis hetkel analooge ei ole.

3. Paranda peanaha verevarustust

Kuna peanaha verevarustus on enamasti aeglasem, siis sageli ei saa peanahk piisavalt toitaineid ja sellest on osaliselt tingitud ka juukseprobleemid. Juuste väljalangemise ennetamiseks või ravimiseks soovitavad spetsialistid regulaarset peamassaaži. Peanaha verevarustust aitavad aktiveerida ka Crescina juukseampullides sisalduvad veresooni laiendavad spetsiaalsed aktiivained. NB! Juukseampullide kasutamine võib nahal tekitada kerget kihelustunnet ja punetust, mis on ohutu, küll aga näitab, et toode toimib. Punetus möödub ise 10–20 minuti jooksul.

4. Vali spetsiaalne juukseid ja peanahka toetav šampoon

Kindlasti on juuste väljalangemise puhul vaja endale valida ka spetsiaalne šampoon. Abi võiks siinkohal olla kasvufaktorite ja aktiivainetega Crescina Transdermicu šampoonist , mis aitab peanahka juukseampullide kasutamiseks ette valmistada ja tugevdab ampullide toimet veelgi, sest on õrnalt kooriva toimega ning puhastab peanaha sügavuti mustusest, üleliigsest rasust ja kõõmast. Šampoon eemaldab juustest staatilise elektri ja sobib ka tundliku peanaha korral.

Naiste ja meeste juuste ning peanaha eripärade tõttu on šampoonid saadaval eraldi naistele ja meestele

võiksid just mind aidata? Leia õige toode vastavalt juuste väljalangemise ja hõrenemise tugevusele. Millised juukseampullid

Juuste väljalangemise puhul soovitab juuksespetsialist Natalja Buslova vastavalt juuste väljalangemise ja hõrenemise tugevusele ning juuste olukorrale appi võtta sulle sobivas tugevusastmes Crescina komplekskuuri ampullid (läbipaistavad ja kollased ampullid).

Crescina Transdermic HFSC 200 efektiivne juuste algava hõrenemise ja väljalangemise korral või selliste probleemide ennetamiseks

Crescina Transdermic HFSC 1300 efektiivne juuste tugeva hõrenemise ja väljalangemise korral või kui soovid anda juustele ja peanahale maksimaalselt tugevat turgutust

Crescina ampullikompleksid sisaldavad kahte sorti ampulle, millest läbipaistva sisuga ampullid (Anti-Hair loss HSSC) tugevdavad juuksejuuri, takistavad ja aitavad ennetada juuste väljalangemist ning pikendavad juuste eluiga. HSSC kompleks kaitseb peanahka ja hoiab selle heas tervislikus seisundis.

Kollased taaskasvuampullid (Re-Growth HFSC 100%) on loodud juuksesibulate ja -juurte toitmiseks ja tugevdamiseks ning uinunud juuksefolliikulite äratamiseks, et juuksed saaksid taas kasvada tihedamaks ning tugevamaks.

Crescina tooted sobivad kasutamiseks ka raseduse ja rinnaga toitmise ajal ning nende toodetega on saanud häid tulemusi ka paljud noored emad, kellel pärast sünnitust või imetamist on juuksed välja langema hakanud.

Selleks et Crescina juukseampullide toime oleks võimalikult pikaajaline ja tõhus, on nende koostisosad kapseldatud kujul. See võimaldab toimeainetel mõjuda veel üks kuu pärast hoolduskuuri lõppu. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab Buslova kasutada Crescina juukseampulle 2–4 kuulise kuurina.

Juuksespetsialist rõhutab veel üht olulist detaili — tegemist on kõrgkvaliteetse apteegikosmeetikaga ja neil toodetel ei ole kõrvalmõjusid ega tekita organismis sõltuvust. Seetõttu on need täiesti ohutud.

Soovitame kindlasti külastada arsti, kui tegemist on äkilise ja väga tõsise juuste väljalangemisega. Mõnedest terviseseisunditest, näiteks kilpnäärmehaigustest, tingitud juuste väljalangemine ei pruugi alluda kodustele meetoditele.

Teel juuste väljalangemisest ja hõrenemisest kaunite ning tihedamate juusteni peab kindlasti varuma aega ja kannatlikkust.

