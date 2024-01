Artikkel

Just see tööstusharu naudib talviti äritegevuse kasvu

Mis on kõige klassikalisemad talve ja jõuluajaga seotud tooted? Esimesena hüppavad pähe mandariinid, piparkoogid, kuusekaunistused ja muu sarnane pudi-padi, kuid tõeline talvise aja mõnusaks muutmise superstaar on aga küünal! Ülemaailmse küünlatööstuse hinnanguline väärtus aastal 2022 oli 12,88 miljardit USA dollarit ning tööstusele ennustatakse järjepidevat kasvu vähemalt aastani 2030. Tavaliselt on küünlatootjate jaoks kõige töisem aga ka kõige tulusam osa aastast talv, sest hubane küünlaleek toob inimestele külmal talvel hingesoojust ja rõõmu.

Kuidas küünla roll on ajas muutunud

Algselt valgusallikana kasutusel olnud esmatarbeese on oma pika ajaloo jooksul käinud läbi lugematutest muutustest – algselt loomarasvast valmistatud küünlast on tänapäeval saanud värviline, lõhnav, kõikvõimalikes eri kujudes ja eri materjalidest valmistatud trendikas sisustuselement. Ka Eestis on mitmeid küünlaid tootvaid ettevõtteid, nagu nüüdseks pigem kosmeetikale keskendunud JOIK, Võhma Valgusevabrik ja Eesti suurim küünlatootja AS Hansa Candle. Neist viimast loetakse Euroopa küünlatootjate tippude hulka, nende tooteid võib leida pea kogu Euroopast ja ka ookeani tagant.

Siiski ei saa Eesti ettevõtete tootmismahud vastu ei Poola ega ka Ameerika Ühendriikide gigantidele – sellised küünlamaailma suurkujud nagu Yankee Candle ja Chesapeake Bay Candle on oma küünaldega vallutanud kogu maailma ning nende tooteid võib leida ka Eesti poodide riiulitelt. Arvatavasti maailma kõige kuulsam küünlatootja Yankee Candle on saanud turuliidriks tänu oma äärmiselt kvaliteetsetele ja pikka aega põlevatele küünaldele, mis on küünlaentusiastide arvates oma krõbedat hinda täielikult väärt. Tavaliselt leiab Yankee Candle’i küünlaid e-poodidest, kuid võid neid otsida ka luksuskaupu pakkuvatest poekettidest.

Küünlad on looduslähedasemad kui kunagi varem…

Kõige tavalisem ja odavam küünlavalmistamise materjal – naftast eraldatud parafiin – kaotab küünlatööstuses aasta-aastalt populaarsust ja tootmismahtu, kuna kliendid on südameasjaks võtnud keskkonnasäästlikkuse ja tervise heaolu. Seetõttu kasvab ka järjest enam alternatiivsetest, looduslikest materjalidest valmistatud küünalde osakaal turul – kõige populaarsem alternatiivne materjal on sojavaha, sest soja on laia kasvualaga ja võrdlemisi madala ökoloogilise jalajäljega taimekultuur. Sojaubadest välja pressitud õli hüdrogeenitakse ning protsessi tulemuseks saadakse toatemperatuuril tahke vaha. Sojavaha küünlad põlevad puhtamalt kui parafiinist valmistatud küünlad, tänu millele on nende populaarsuse kasvu taga ka soov oma tervise eest hoolitseda.

…ja lõhnavad paremini kui kunagi varem

Funktsionaalsete küünalde, nagu kalmuküünlad ja õueküünlad, kõrval on teiseks suureks tootesegmendiks lõhnaküünlad. Sageli tehakse küünla ostmisel valik just selle järgi, millist lõhna küünal põledes levitama hakkab. Küünlaturu liidrite edu taga on just nende lai lõhnaküünalde valik – kliendid saavad valida kümnete ja kümnete erinevate lõhnade ja lõhnakombinatsioonide vahel.

Eestis tegutsevates e-poodides leiab omale meeldiva aroomiga küünla iga inimene, kes soovib oma kodu hubasemaks muuta. Eelmainitud tootjatele lisaks on poodide kaubavalikus ka teiste suurtootjate küünlaid – näiteks USA kehahooldustoodete ja küünlatootmise ettevõte Bath & Body Works pakub laia valikut lõhnaküünlaid ja ruumipihusteid, mis muudavad Sinu kodu tõeliselt meeldivalt lõhnavaks lõõgastuskohaks. Teadusuuringud on näidanud, et lõhnal on oluline roll Sinu tuju ja heaolu ülevalhoidmises, seega võib küünalt käsitleda enesehooldusvahendina. Seda teesi toetab ka statistika – koroonapandeemia ajal kasvas küünalde, eriti lõhnaküünalde ostmine märgataval määral, sest inimesed veetsid varasemast rohkem aega kodus.

Kui Sinu kodus on midagi puudu, ja Sa ei saa täpselt aru, mis, võib tegu olla just küünlaga. Leegi hubasus, rahustav aroom ja suurepärane kvaliteedi-hinna suhe teevad küünlast asendamatu ruumi hubaseks muutmise elemendi.