  ST
  28.08.25, 16:02

Kodud ja talud energiasõltumatuks väikeste tuulegeneraatoritega

Eesti on vaikselt tõusnud üheks Euroopa silmapaistvamaks edulooks taastuvenergia vallas. 2022. aastal moodustas taastuvenergia 38,5% kogu riigi energiatarbimisest, mis oli viies kõrgeim näitaja Euroopa Liidus. Võrdluseks oli EL-i keskmine 2023. aastal vaid 24,5%, mis näitab, et Eesti saavutused on Euroopa keskmisest märgatavalt kõrgemad.
Horisontaalsed tuulegeneraatorid toimivad stabiilsetes ja avatud tuuleoludes - maapiirkondades ja rannikualadel, vertikaalsed seevastu turbulentsetes või piiratud aladega paikades.
Suurte tuuleparkide arendamine on sellesse edusse oluliselt panustanud – 2024. aastaks oli paigaldatud juba 694 MW maismaatuule võimsust. Samal ajal jäävad väikesed tuulegeneraatorid Eestis aga alahinnatuks - ehkki need pakuvad praktilisi ja taskukohaseid lahendusi energiasõltumatuse ja töökindluse saavutamiseks, ei ole neid veel laialdaselt kasutusele võetud ei kodudes, taludes ega ettevõtetes.

Usaldusväärne energia igas olukorras

Siin tuleb mängu Freen OÜ, Eesti taastuvenergia lahenduste tootja. „Meie portfell on loodud vastama erinevate prosumerite vajadustele ning töötab usaldusväärselt erinevates keskkondades. Horisontaalsed tuulegeneraatorid toimivad kõige paremini stabiilsetes ja avatud tuuleoludes, mis on tüüpilised maapiirkondades ja rannikualadel, samas kui vertikaalsed tuulegeneraatorid sobivad ideaalselt turbulentsetesse või piiratud aladega paikadesse, näiteks elamupiirkondadesse või linnaservadesse. Tänu riiklikele toetustele, sealhulgas maksusoodustustele ja kohalike omavalitsuste toetustele, on sellised investeeringud muutunud kättesaadavamaks kui kunagi varem,“ selgitab ettevõtte tegevjuht Andrey Khimenkov.

Oma tuulegeneraatori soetamine ei ole ainult keskkonnateadlik samm, vaid ka majanduslikult mõistlik otsus.

Energiasõltumatus taludele, ettevõtetele ja kodudele

Vaatame lähemalt mõnda konkreetset lahendust. Freen-H20 on mudel, mis tähistab järgmist sammu Eesti taastuvenergia arengus. See on loodud keskmise suurusega tarbijatele – põllumajandustootmistele, töötlemisettevõtetele ja firmadele, kelle aastane elektritarbimine jääb 10 000–25 000 kWh vahele. Generaatori nominaalvõimsus on 20 kW ning see suudab keskmise 5 m/s tuulekiiruse korral toota 12 000–16 000 kWh aastas. Tööd alustab tuulegeneraator juba 3 m/s tuulekiirusel, tagades seeläbi stabiilse töö ka mõõdukates oludes. See tähendab, et üks Freen-H20 võib katta kuni 100% keskmise talu või ettevõtte energiavajadusest. Kui süsteem kombineerida naatrium-ioonakude salvestusega, väheneb sõltuvus elektrivõrgust ning tagatakse oluliste protsesside – ventilatsiooni, jahutuse ja põllumajandustööde – katkematu töö ka elektrikatkestuste ajal.

Väiksematele tarbijatele pakub Freen-6 head alternatiivi. 6 kW võimsusega väike tuulegeneraator sobib väiksematele ettevõtetele ja moodsatele majapidamistele, eriti seal, kus ainult päikeseenergia ei kata vajadusi. See muudab Freen-6 atraktiivseks lahenduseks neile, kes soovivad oma taastuvenergiaallikaid mitmekesistada ja tagada töökindluse aasta ringi.

Miks väikesed tuulegeneraatorid Eestis toimivad?

Eesti tingimused soodustavad väiketootjate jaoks tuuleenergia kasutuselevõttu mitmel põhjusel:
  • Tõhus konstruktsioon: Freen-H20 horisontaalne tuulegeneraator on optimeeritud Balti oludesse ning püüab energiat usaldusväärselt läbi kõikide aastaaegade.
  • Väike hooldusvajadus: Põhihooldus teeb tehnoloogia lihtsaks ja praktiliseks põllumajanduses ja ettevõtluses.
  • Vaikne töö: Tehnoloogilised täiustused minimeerivad müra, muutes lahenduse sobivaks ka maapiirkondades ja elamurajoonides.
Oluline eelis on ka tuuleenergia tugev talvine tootlikkus. See on periood, mil elektri hind tavaliselt tõuseb ja päikeseenergia ei suuda nõudlust katta. Eestis on päikesepaneelide kasutus kiiresti levinud, eriti kodudes ja väikeettevõtetes, kuid nende tipptootlikkus jääb suvesse. Tuul annab seevastu suurima toodangu talvel, mistõttu täiendavad päike ja tuul teineteist loomulikult. Hübriidsüsteemid, mis ühendavad tuulegeneraatori, päikesepaneelid ja salvestuse, pakuvad ööpäevaringset katvust, suuremat sõltumatust võrgust ning tõhusamat taastuvenergia kasutust.

Investeeringu tasuvus

Oma tuulegeneraatori soetamine ei ole ainult keskkonnateadlik samm, vaid ka majanduslikult mõistlik otsus. Freen-H20 suudab säästa ettevõtetele ja taludele igal aastal mitmeid tuhandeid eurosid elektrikuludelt. Tasuvusaeg jääb sõltuvalt kohalikest tingimustest ja tarbimisest tavaliselt mõne aasta piiresse.
Tuulegeneraatorite kombineerimine energia salvestuse ja päikesepaneelidega tagab töökindluse läbi terve aasta. Selline vastupidavus muutub üha olulisemaks olukorras, kus energiahinnad on kõikuvad ja elektrivõrk aeg-ajalt ebastabiilne.

CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi

Eesti Taastuvenergia tegevuskava on andnud tarbijale olulise tõuke, pakkudes nii rahalisi stiimuleid kui ka regulatiivseid lihtsustusi.

Toetused kiirendavad kasvu

Eesti Taastuvenergia tegevuskava on andnud tarbijale olulise tõuke, pakkudes nii rahalisi stiimuleid kui ka regulatiivseid lihtsustusi. Raamistik sisaldab pöördoksjoneid elektritootmise jaoks, pikaajalisi toetusi ning lihtsustatud lubade taotlemist.
Oluliseks takistuseks oli seni kaitseradarite häireoht, mis piiras tuulikute kõrgust ligikaudu 70% Eesti territooriumil. Selle lahendamiseks investeerib riik 74,5 miljonit eurot uutesse kompensatsiooniradaritesse. Need investeeringud võimaldavad piirangud suurel osal Eestist kaotada, avades uusi võimalusi nii suurtele kui ka väikestele tuulegeneraatoritele ilma riigi julgeolekut kahjustamata.
Lisaks on 155 miljonit eurot eraldatud elektrivõrgu uuendamiseks aastani 2027, et toetada hajusenergia integreerimist. Mitmed omavalitsused, eriti rannikualadel, pakuvad ka kohalikke toetusi, keskmiselt umbes 2000 eurot paigaldise kohta.

Freen: Eesti usaldusväärne partner taastuvenergias

Freen OÜ ei ole pelgalt tuulegeneraatorite tootja, vaid Eesti ettevõte, mis opereerib üht kõige kaasaegsemat tootmisüksust Euroopas. Tehas hõlmab enam kui 25 000 m² ning on kavandatud väikeste tuulegeneraatorite masstootmiseks. Tipptasemel CNC-seadmed võimaldavad toota keerukaid metallkonstruktsioone ja täppiskomponente.
Kvaliteeti tagab mitmetasandiline kvaliteedikontroll, mida toetab ERP-süsteem, jälgides iga tootmisetappi. Täppisosad kontrollitakse ZEISS Contura mõõtetehnoloogiaga, et tagada kõrgeim töökindlus.
Selline tugev tööstuslik baas teeb Freenist usaldusväärse partneri Eesti lõpptarbijatele, pakkudes mitte ainult uuenduslikku disaini, vaid ka järjepidevat tarnet ja kohalikku tuge.

Nišist peavoolu

Kui suured tuulepargid on Eesti energiastrateegia oluline osa, siis väikesed tuulegeneraatorid on valmis kujunema järgmiseks kasvumootoriks. Need toovad taastuvenergia otse kodudesse, taludesse ja ettevõtetesse, pakkudes sõltumatust, vastupidavust ja pikaajalist kokkuhoidu.
Selliste mudelite nagu Freen-H20 ja Freen-6, mida täiendavad naatrium-ioonakud ning mida toodetakse Eesti moodsas tehases, abil on riigil olemas kõik eeldused laiendada oma liidripositsiooni taastuvenergia vallas – alates riiklikust võrgust kuni iga üksiku tarbijani.
Eesti on juba tõestanud, et suudab olla üks edukamaid taastuvenergia kasutuselevõtjaid Euroopas. Järgmine samm on selge: avada väikese tuuleenergia täielik potentsiaal, et anda igale kodule, talule ja ettevõttele võimalus saada energiasõltumatuks.
Kas mõtlete, milline tuulegeneraator sobiks teie asukohale? Või soovite teada, millist toetusprogrammi saate kasutada? Võtke ühendust Freeni meeskonnaga – aitame teil hinnata tuulepotentsiaali, valida sobiva tuulegeneraatori mudeli ja koostada esialgse investeeringu eelarve.
Energia sõltumatus algab esimesest sammust – kirjutage meile juba täna!
[email protected]
www.freen.com

  ST
  ST
Sisuturundus
  28.08.25, 16:02
  ST
