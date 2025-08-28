Infortari sisering panustab languse kiuste: aktsiaid omandati ligi 600 000 euro eest

Infortari viimasel, juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ka aktsiate optsiooniprogrammi põhimõtted. Pildil ees vasakult nõukogu esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Ain Hanscmidt ja Eve Pant eelmise aasta aktsionäride koosolekul.
Foto: Andras Kralla
Infortari sisering suurendas finantsinspektsiooni andmetel oma osalust ettevõttes augustis kokku 12 406 aktsia võrra, mille koguväärtus on hinnanguliselt ligi 600 000 eurot.
