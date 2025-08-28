Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,18
  • DOW 30−0,14%45 501,71
  • Nasdaq 0,18%21 628,75
  • FTSE 100−0,4%9 218,29
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,18
  • DOW 30−0,14%45 501,71
  • Nasdaq 0,18%21 628,75
  • FTSE 100−0,4%9 218,29
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • 28.08.25, 16:37

Infortari sisering panustab languse kiuste: aktsiaid omandati ligi 600 000 euro eest

Infortari insaiderid suurendasid augustis oma osalust ettevõttes ligi 0,6 miljoni euro eest.
Infortari viimasel, juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ka aktsiate optsiooniprogrammi põhimõtted. Pildil ees vasakult nõukogu esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Ain Hanscmidt ja Eve Pant eelmise aasta aktsionäride koosolekul.
  • Infortari viimasel, juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ka aktsiate optsiooniprogrammi põhimõtted. Pildil ees vasakult nõukogu esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Ain Hanscmidt ja Eve Pant eelmise aasta aktsionäride koosolekul.
  • Foto: Andras Kralla
Infortari sisering suurendas finantsinspektsiooni andmetel oma osalust ettevõttes augustis kokku 12 406 aktsia võrra, mille koguväärtus on hinnanguliselt ligi 600 000 eurot.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 21.08.25, 06:00
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
Üle poole miljoni euro suurust kogutasu teenisid eelmisel aastal kokku viis Tallinna börsifirma tippjuhti.
Börsiuudised
  • 18.08.25, 14:00
Infortari aktsia kukkus Swedbanki kriitika peale, Hanschmidt vastab: “Võhm ei ole väljas”
Swedbanki otsus langetada Infortari aktsia hinnasihti tõi börsile korraliku turbulentsi, aktsia jõnksatas keskpäevaks pea 5% allpoole.
Börsiuudised
  • 18.08.25, 10:24
Swedbank langetas järsult Infortari hinnasihti: võhm on väljas
Swedbanki analüütikud langetasid Infortari hinnasihti 17% ning andsid soovituse aktsiat portfellist vähendada.
Börsiuudised
  • 04.08.25, 09:36
Infortar kasvatas müüki kaks ja pool korda, kuid kaotas kasumis
Varahaldusfirma Infortar kergitas teise kvartali müügimahtu enam kui kaks ja pool korda ulatudes 505 miljoni euroni, kuid puhaskasum tuli tulumaksu tõttu väiksem.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.08.25, 16:04
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
Eesti tööportaale külastati viimase 12 kuu jooksul 33,3 miljonit korda, millest tervelt pooled külastustest tehti CVKeskus.ee tööportaali, näitab veebianalüütika ettevõtte Similarweb värske statistika.

Hetkel kuum

2021. aastast statistikaameti peadirektori ametit pidanud Urmet Lee on täna pragada saanud igalt poolt, kust vähegi võimalik.
Uudised
  • 27.08.25, 15:56
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
Grossi poeketi omaniku Oleg Grossi sõnul on jaekaubanduse kasumlikkus nii madal, et poemüüjate palkade tõstmine pole võimalik. Palkade kasv tähendaks automaatselt hinnatõusu, mida tarbijad ei ole valmis vastu võtma.
Uudised
  • 27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
Luminori peaökonomist Lenno Uusküla
Uudised
  • 27.08.25, 09:07
Keskmise palga numbrid lõid analüütikud sõnatuks. Kahtlus on statistilisel veal
Eesti Panga andmetel peaks palgakasv olema rohkem kui kaks korda väiksem
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Uudised
  • 27.08.25, 12:16
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 13:44
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Leedu energiafirma Ignitis Grupe kaasas viis aastat tagasi börsilt 450 miljonit eurot, emiteerides aktsiaid hinnaga 22,5 eurot tükk. Praegune hind on pisut üle 21 euro.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 14:33
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
“Kui välja on hõigatud, siis küllap nii läheb,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  • 26.08.25, 15:21
Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma
Horisontaalsed tuulegeneraatorid toimivad stabiilsetes ja avatud tuuleoludes - maapiirkondades ja rannikualadel, vertikaalsed seevastu turbulentsetes või piiratud aladega paikades.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.08.25, 16:02
Kodud ja talud energiasõltumatuks väikeste tuulegeneraatoritega
Eesti Vabariigi suursaadik Kasahstanis Jaap Ora tuli lõbusalt väljakutsega kaasa: tutvustada Kasashstani ajakirjanik Linda Eensaarele kui võimalikku (äri)kavaleri.
Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetati välismaiseid partnereid ära võluma
„Ära ghost’i Kasahstani.“
Veterinaarravimeid tootva Pharmapark Productioni eesotsas on Veiko Saluste, kes Interchemiest tüliga lahkus.
Kohtus vihaselt võidelnud farmaatsiatöösturid lõid uuesti käed
Olukorras, kus ühtegi tugevat argumenti Ignitis grupi börsilt ära viimiseks pole, ei pea ma seda ka mõistlikuks.
Leedu, ära rebi mult Ignitise aktsiaid käest
Eesti Vabariigi suursaadik Kasahstanis Jaap Ora tuli lõbusalt väljakutsega kaasa: tutvustada Kasashstani ajakirjanik Linda Eensaarele kui võimalikku (äri)kavaleri.
Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetati välismaiseid partnereid ära võluma
„Ära ghost’i Kasahstani.“
Tegelik tegelik palgakasv jääb 6-7 protsendi vahemikku, ütles ameti juht.
Statistikaamet lükkab palgaandmete avaldamise edasi. “Vead on ulatuslikumad kui esialgu tundus”
Toidutööstuse Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul on EKSEKO farmis avastatud seakatku mõju väga-väga pikaajaline.
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Infortari viimasel, juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ka aktsiate optsiooniprogrammi põhimõtted. Pildil ees vasakult nõukogu esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Ain Hanscmidt ja Eve Pant eelmise aasta aktsionäride koosolekul.
Infortari sisering panustab languse kiuste: aktsiaid omandati ligi 600 000 euro eest
Kaamos Kinnisvara rajab Veskiposti tänavale kümnekorruselise ärihoone, mis jääb pronkssõdurist üle tee. Üürileping Eesti Energiaga sõlmiti 9. mail.
Vana üürileandja kaebas Eesti Energia tuttuue peakontori lepingu kohtusse
Nvidia andmekeskuste käive jäi ootustele alla, aktsia langes järelturul. Tehnoloogiaeksperdi ja investori Priit Kallase sõnul oli see allajäämine vähem kui 1%. “Äkki on ootused lihtsalt järele jõudnud?”
AI-kuninga troon kõigub: Nvidia tulemused rabasid taas, kuid investorid ootavad juba järgmist imet
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
  • ST
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
“Paljud pettumused aktsiatesse investeerimisel on seotud sellega, et investorid võtavad liiga suuri riske, ostes kõrge võlakoormusega ettevõtete aktsiaid, mis kasumit ei teeni. Spekuleeritakse kas intressimäärade alanemise, uue toote turule tuleku või regulatiivse muudatusega,” kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Tarmo Tanilas: kuidas masuaegne viha pani mind investorina tarka sammu astuma
Berkshire Hathaway omab osalusi viies Jaapani suurimas kaubandusettevõttes, esimesed investeeringud tegi ta Jaapanisse 2020. aastal.
Buffett suurendab veelgi osalust Jaapani konglomeraatides
Maaklerid NYSE börsil.
S&P 500 kerkis vaikselt uue rekordini
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Leedu energiafirma Ignitis Grupe kaasas viis aastat tagasi börsilt 450 miljonit eurot, emiteerides aktsiaid hinnaga 22,5 eurot tükk. Praegune hind on pisut üle 21 euro.
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Janar Holm on riigieelarve läbipaistmatust probleemina välja toonud juba aastaid, sealhulgas ka 2024. aastal konverentsil esinedes.
Janar Holm kritiseerib riigieelarvet: peame julgemalt koomale tõmbama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti

Podcastid

Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Hommikuprogramm
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
00:00
Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
00:00
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
  • PRO
Juhi jutud
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
Mertsina tulumaksutõusust loobumisest: ajastuse mõttes on see kummaline
Hommikuprogramm
Mertsina tulumaksutõusust loobumisest: ajastuse mõttes on see kummaline
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
Investor Toomase tund
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
Eesti rohetööstus vajab nutikaid lahendusi ja julgeid investeeringuid
Cleantech
Eesti rohetööstus vajab nutikaid lahendusi ja julgeid investeeringuid
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.08.25, 15:56
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
2
Uudised
  • 27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
3
Uudised
  • 27.08.25, 09:07
Keskmise palga numbrid lõid analüütikud sõnatuks. Kahtlus on statistilisel veal
Eesti Panga andmetel peaks palgakasv olema rohkem kui kaks korda väiksem
4
Uudised
  • 27.08.25, 12:16
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
5
Saated
  • 25.08.25, 11:47
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
6
Uudised
  • 26.08.25, 15:21
Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma

Viimased uudised

Uudised
  • 28.08.25, 17:04
Kohtus vihaselt võidelnud farmaatsiatöösturid lõid uuesti käed
Börsiuudised
  • 28.08.25, 16:37
Infortari sisering panustab languse kiuste: aktsiaid omandati ligi 600 000 euro eest
Uudised
  • 28.08.25, 16:31
Statistikaamet lükkab palgaandmete avaldamise edasi. “Vead on ulatuslikumad kui esialgu tundus”
Investor Toomas
  • 28.08.25, 16:27
Leedu, ära rebi mult Ignitise aktsiaid käest
Uudised
  • 28.08.25, 16:15
Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetati välismaiseid partnereid ära võluma
„Ära ghost’i Kasahstani.“
  • ST
Sisuturundus
  • 28.08.25, 16:04
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
  • ST
Sisuturundus
  • 28.08.25, 16:02
Kodud ja talud energiasõltumatuks väikeste tuulegeneraatoritega
Saated
  • 28.08.25, 16:00
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025