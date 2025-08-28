Äripäev
  • 28.08.25, 13:25

Tarmo Tanilas: kuidas masuaegne viha pani mind investorina tarka sammu astuma

Suurepärase tootlikkusega ettevõtteid on vähe ja nende aktsiaid saab harva hea hinnaga osta, kuid investorina võiks just neid eelistada, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
“Paljud pettumused aktsiatesse investeerimisel on seotud sellega, et investorid võtavad liiga suuri riske, ostes kõrge võlakoormusega ettevõtete aktsiaid, mis kasumit ei teeni. Spekuleeritakse kas intressimäärade alanemise, uue toote turule tuleku või regulatiivse muudatusega,” kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
  • Foto: Erakogu
2008. aasta finantskriisi ajal olin ma enda peale vihane, sest paljud head aktsiate ostuvõimalused jäid ajapuudusel kasutamata. Minu isiklik rekord oli seitse kliendikohtumist päevas, mis haaras kogu tähelepanu nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Pärast seda otsustasin ma endale luua nimekirja tugevatest ettevõtetest, kus sooviksin elu lõpuni aktsionär olla.
