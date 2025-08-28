Tarmo Tanilas: kuidas masuaegne viha pani mind investorina tarka sammu astuma

“Paljud pettumused aktsiatesse investeerimisel on seotud sellega, et investorid võtavad liiga suuri riske, ostes kõrge võlakoormusega ettevõtete aktsiaid, mis kasumit ei teeni. Spekuleeritakse kas intressimäärade alanemise, uue toote turule tuleku või regulatiivse muudatusega,” kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Foto: Erakogu
2008. aasta finantskriisi ajal olin ma enda peale vihane, sest paljud head aktsiate ostuvõimalused jäid ajapuudusel kasutamata. Minu isiklik rekord oli seitse kliendikohtumist päevas, mis haaras kogu tähelepanu nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Pärast seda otsustasin ma endale luua nimekirja tugevatest ettevõtetest, kus sooviksin elu lõpuni aktsionär olla.
USA aktsiaturg on praegu nagu Ott Tänaku auto, mis sõidab väga kiiresti, aga piloot ei ole auto seadistusega rahul ning konkurentsis püsimiseks tuleb võtta üha enam riske, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
