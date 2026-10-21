Tagasi ST Kallis tarkvara, väike kasu – kus ettevõtted eksivad? Tarkvara ostmine on lihtne, kuid vale valik ja puudulik juurutamine jätavad ettevõtte sageli olukorda, kus kallis lahendus ei too loodetud väärtust. Uue süsteemi edukas käivitamine ei ole IT-projekt, vaid eeldab teadlikke juhtimisotsuseid, eesmärkide seadmist ja valmisolekut seniseid tööprotsesse muuta.

Persona ärisuuna juht Sirli Vaher rõhutab saates, et uue süsteemi juurutamine nõuab ettevõttelt terviklikku lähenemist. „Ma ütleks küll, et ta on pigem muudatuste juhtimine, mitte IT-meeste projekt,“ märgib Vaher, viidates, et tarkvaravahetus puudutab kogu organisatsiooni.

Pikaaegse personalijuhi kogemusega Diana Veerberk toob välja probleemi kaardistamise olulisuse enne uue lahenduse soetamist. „Kui ma hakkan üldse tarkvara valima, siis ma peaksin teadma, millist probleemi ma sellega lahendada soovin ja kuidas ma mõõdan, et kas ta on mind mingi tulemuseni aidanud,“ selgitab Veerberk. Sageli hakatakse lahendama tarkvara puudumist, kuigi tegelikult vajavad korrastamist ettevõtte sisemised protsessid.

Saates räägitakse ka sellest, miks kallis tarkvarainvesteering ei pruugi alati oodatud kasu tuua ja milliseid vigu on ettevõtetel võimalik vältida. Kuidas kaardistada ettevõtte tegelikke vajadusi ja seada eesmärke enne ostuotsuse tegemist? Miks on juurutamine eelkõige muutuste juhtimine ning miks peab sellesse kaasama ettevõtte juhtkonna?