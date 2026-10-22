Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.
Raamatukogudes saab korraga tagastada mitu raamatut. Mõnes spordipoes tuvastab iseteeninduskassa ostud ilma, et iga toote triipkoodi peaks eraldi skaneerima. Suurpesulates liiguvad tuhanded tööriided ja muud tekstiilid läbi pesu- ning jaotussüsteemi, kus iga ese on eraldi arvel.
Kõiki neid lahendusi ühendab RFID-tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada korraga palju objekte, ilma et igaüht peaks eraldi skaneerima. Kasutaja jaoks toimub suur osa sellest märkamatult.
Kui selline automaatne tuvastamine on muutunud tavaliseks raamatukogudes, kauplustes ja pesumajades, siis kui palju käsitsi tehtavat tööd võiks selle abil vähendada tööstuses, ladudes ja rendiettevõtetes?
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RFID abil saab anda tootmisdetailidele, töövahenditele, korduvkasutatavatele transpordikastidele, seadmetele ja varuosadele kordumatu digitaalse identifikaatori. Ettevõte ei pea teadma üksnes seda, mitu komponenti tal on, vaid saab sobiva lugemissüsteemi abil jälgida ka nende liikumist tootmise, lao ja hoolduse vahel. Kui identifikaator on seotud ettevõtte infosüsteemiga, saab iga objekti juurde koondada ka selle tootmis- ja hooldusajaloo.
Mida rohkem on liikuvaid objekte ja mida sagedamini need tööetappide vahel liiguvad, seda väärtuslikumaks võib muutuda võimalus nende liikumist automaatselt registreerida.
Foto: Signiti OÜ
Kui tuhanded detailid peavad olema kontrolli all
Vormel 1 meeskondades valmistatakse tuhandeid aerodünaamilisi detaile, mida katsetatakse, vahetatakse ja arendatakse pidevalt. Komponentide asukoht ja katsetamise seis peavad olema teada, et vajalikud detailid oleksid õigel ajal olemas.
Ühe sellise meeskonna jaoks võeti kasutusele RFID-lahendus, milles kasutatakse Brady väljatöötatud RFID-märgiseid ning eri tööaladele paigaldatud lugemisseadmeid. Süsteem registreerib automaatselt ligikaudu 5000 komponendi olemasolu ja liikumise kindlates jälgimispunktides – hoiuriiulitel, ettevalmistusalal ja tuuletunnelis. Puuduva detaili aitab üles leida kaasaskantav RFID-lugeja.
Foto: Signiti OÜ
Komponentide ja töövahendite jälgitavus on oluline ka teistes tööstusharudes, kus tuleb hallata nende liikumist tootmisetappide, ladude ja hooldusprotsesside vahel. Tootmisliinil võib olla vaja teada, kas vajalikud komponendid on järgmisse tööetappi jõudnud. Hoolduses tuleb leida õige töövahend või varuosa ning logistikas jälgida korduvkasutatavate transpordikastide liikumist tehase, lao ja klientide vahel.
Rendiettevõtetes ja varade haldamisel aitab automaatne tuvastamine omakorda lihtsustada esemete väljastamist, tagastamist ja inventeerimist. Lisaks tööaja kokkuhoiule võib see toetada teenuseid, kus tuleb hallata suure hulga esemete liikumist.
RFID väärtus ei seisne ainult kiiremas inventuuris. Palju huvitavam on vaadata, milliseid korduvaid tegevusi saaks ettevõttes automatiseerida või üldse ära jätta. Mõnikord võib väike muudatus esemete jälgitavuses muuta kogu tööprotsessi.
Argo Nõmmik, Signiti tegevjuht
Töökindlus algab märgisest
Mida enam sõltub tootmisprotsess automaatsest tuvastamisest, seda olulisemaks muutub märgise töökindlus. Tööstuses ei ole RFID-etikett lihtsalt kleebis. Metallpinnad ja ümbritsev keskkond mõjutavad lugemist ning märgised peavad sageli taluma niiskust, kemikaale, temperatuurikõikumisi ja mehaanilist koormust.
Brady pikaajaline kogemus vastupidavate tööstuslike märgistusmaterjalide arendamisel on oluline ka spetsiaalsete RFID-märgiste puhul. Näiteks lennunduskomponentide tootja jaoks kasutati Brady metallpindadele sobivaid RFID-märgiseid koos lahendusega, mis toetab ATA Spec 2000 identifitseerimisnõuete täitmist. Märgised on kavandatud taluma ka lennunduses esinevaid nõudlikke kasutustingimusi.
Sarnased väljakutsed esinevad ka elektroonika-, masina- ja metallitööstuses. Ühes ettevõttes on vaja märgistada väikeseid metallkomponente, teises jälgida tootmisliinil liikuvaid detaile, kolmandas tuvastada töövahendeid või korduvkasutatavaid konteinereid.
Sobiva lahenduse leidmisel on oluline nii märgise materjal ja paigutus kui ka lugemiskaugus ning objektide liikumine. Brady pikaajalise partnerina aitab Signiti Baltikumi tööstusettevõtetel valida sobivaid märgiseid ja seadmeid ning katsetada nende toimivust kliendi detailidel ja tegelikes kasutustingimustes.
RFID ei pea asendama kõiki triip- ega 2D-koode. Paljudes protsessides on need jätkuvalt kõige mõistlikum lahendus. RFID muutub huvitavaks eelkõige seal, kus objekte on palju, need liiguvad sageli või nende käsitsi tuvastamine nõuab märkimisväärset tööaega.
Võimalus ei piirdu aga kiirema inventuuriga. Kui ettevõttel tekib usaldusväärne ülevaade iga olulise komponendi, töövahendi või korduvkasutatava eseme liikumisest, saab selle ümber kujundada uusi tööprotsesse ja teenuseid.
Küsimus pole enam ainult selles, kui kiiresti suudame midagi üles leida või üle lugeda. Küsimus on selles, kui palju tööd saaks tegemata jätta, kui vajalik info tekiks automaatselt.