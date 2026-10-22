Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?

RFID abil saab anda tootmisdetailidele, töövahenditele, korduvkasutatavatele transpordikastidele, seadmetele ja varuosadele kordumatu digitaalse identifikaatori. Ettevõte ei pea teadma üksnes seda, mitu komponenti tal on, vaid saab sobiva lugemissüsteemi abil jälgida ka nende liikumist tootmise, lao ja hoolduse vahel. Kui identifikaator on seotud ettevõtte infosüsteemiga, saab iga objekti juurde koondada ka selle tootmis- ja hooldusajaloo.

Mida rohkem on liikuvaid objekte ja mida sagedamini need tööetappide vahel liiguvad, seda väärtuslikumaks võib muutuda võimalus nende liikumist automaatselt registreerida.

Kui tuhanded detailid peavad olema kontrolli all

Vormel 1 meeskondades valmistatakse tuhandeid aerodünaamilisi detaile, mida katsetatakse, vahetatakse ja arendatakse pidevalt. Komponentide asukoht ja katsetamise seis peavad olema teada, et vajalikud detailid oleksid õigel ajal olemas.

Ühe sellise meeskonna jaoks võeti kasutusele RFID-lahendus , milles kasutatakse Brady väljatöötatud RFID-märgiseid ning eri tööaladele paigaldatud lugemisseadmeid. Süsteem registreerib automaatselt ligikaudu 5000 komponendi olemasolu ja liikumise kindlates jälgimispunktides – hoiuriiulitel, ettevalmistusalal ja tuuletunnelis. Puuduva detaili aitab üles leida kaasaskantav RFID-lugeja

Komponentide ja töövahendite jälgitavus on oluline ka teistes tööstusharudes, kus tuleb hallata nende liikumist tootmisetappide, ladude ja hooldusprotsesside vahel. Tootmisliinil võib olla vaja teada, kas vajalikud komponendid on järgmisse tööetappi jõudnud. Hoolduses tuleb leida õige töövahend või varuosa ning logistikas jälgida korduvkasutatavate transpordikastide liikumist tehase, lao ja klientide vahel.

Rendiettevõtetes ja varade haldamisel aitab automaatne tuvastamine omakorda lihtsustada esemete väljastamist, tagastamist ja inventeerimist. Lisaks tööaja kokkuhoiule võib see toetada teenuseid, kus tuleb hallata suure hulga esemete liikumist.

Töökindlus algab märgisest

Mida enam sõltub tootmisprotsess automaatsest tuvastamisest, seda olulisemaks muutub märgise töökindlus. Tööstuses ei ole RFID-etikett lihtsalt kleebis. Metallpinnad ja ümbritsev keskkond mõjutavad lugemist ning märgised peavad sageli taluma niiskust, kemikaale, temperatuurikõikumisi ja mehaanilist koormust.