Tagasi ST Talverehvihooaeg algab: kuidas olla valmis enne esimest libedust Sügisene rehvivahetus tasub korraldada enne, kui hommikused teed jäätuvad. Kui sobivad talverehvid on õigel ajal all, saab vajalikud sõidud teha ilma viimasel hetkel vahetusaega otsimata. Rehvid24s saab talveks valmistumise siduda ühe teeninduskäiguga: valida autole sobiva rehvikomplekti, lasta selle paigaldada ning anda suvised rehvid vajadusel hoiule.

Ettevalmistus algab olemasolevate rehvide ülevaatamisest ja oma sõiduharjumuste läbimõtlemisest. Kas senine komplekt peab veel ühe hooaja vastu? Kas sõidad peamiselt linnas või tuleb iga päev läbida ka kõrvalteid? Vastused aitavad valida nii õige vahetusaja kui ka sobiva rehvimudeli.

Ära oota esimese lume ega detsembrini

Eestis on talverehvid sõiduautodel kohustuslikud alates 1. detsembrist. Naastrehvide tavapärane lubatud kasutusaeg kestab 15. oktoobrist 31. märtsini. Talviste tee- ja ilmastikuolude korral võib neid erandina kasutada 1. oktoobrist 30. aprillini. Transpordiamet soovitab rehvid vahetada enne esimeste miinuskraadide saabumist.

Vahetusaja valimisel arvesta sellega, millal ja kus sa tegelikult sõidad. Varahommikul tööle mineja võib kohata teistsuguseid olusid kui keskpäeval linnas liikleja. Samuti tasub varem tegutseda neil, kelle teekond kulgeb kõrvalteedel või kes sõidavad sageli hilisõhtul. Päevane soe ilm ei anna järgmise hommiku teeolude kohta piisavat kindlust.

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Jälgi ilmaprognoosi ning broneeri rehvivahetus enne, kui libedus hakkab igapäevaseid sõite mõjutama. Aegsasti kokku lepitud teeninduskäik jätab võimaluse valida sobiv kellaaeg ja korraldada vajadusel uute rehvide tellimine. Kui olemasoleva komplekti kontrollimisel ilmneb probleem, on aega seda lahendada. Varakult tegutsemine tähendab eelkõige ettevalmistust ja oludega arvestamist. Paigalduse hetk vali prognoosi ning oma sõiduvajaduse järgi. Naastrehvidega pikalt soojal ja kuival asfaldil sõites kuluvad naastud, mistõttu tasub ajastust mõistlikult planeerida. Kontrolli mustrit, naastusid ja rehvi vanust Hoiukohast välja võetud rehvide puhul alusta mustrisügavuse mõõtmisest. Kontrolli kõiki nelja rehvi mitmest kohast, sealhulgas sise- ja välisserva lähedalt. Eestis on talverehvi minimaalne lubatud mustrisügavus kolm millimeetrit. Hooaja alguses peab aga arvestama ka eesootava kulumisega. Kui muster on jõudnud umbes nelja millimeetrini, tasub kaaluda uut komplekti. Naastrehvil vaata üle naastude hulk ja seisukord. Sügav muster koos tugevalt kulunud või paljudest kohtadest puuduvate naastudega ei anna rehvi jäähaardest täielikku pilti. Kontrolli ka külgseinu: praod, lõiked ja muhud vajavad spetsialisti hinnangut. Kui märkad kahjustust, anna sellest teenindusele teada juba enne paigaldamist. Ebaühtlane kulumine võib viidata valele rehvirõhule, tasakaalustusprobleemile või vajadusele kontrollida sillaseadistust. Uue rehvikomplekti paigaldamisel tasub uurida ka kulumise põhjust. Vastasel juhul võib sama probleem mõjutada uusi rehve. Vanuse kontrollimiseks otsi rehvi küljelt DOT-märgistuse kuupäevakoodi. Selle neli viimast numbrit näitavad tootmisnädalat ja -aastat. Vanus üksi ei otsusta kasutuskõlblikkust, kuid mitu hooaega kasutatud rehvi puhul tuleb hinnata ka kahjustusi ja vananemise märke. Alles olev muster ei välista rehvi väljavahetamise vajadust. Mõtle oma tavapärasele talvisele teekonnale Rehvivalikut tehes kirjelda esmalt oma sõiduharjumusi. Kui teekonnal tuleb sageli ette jäiseid kõrvalteid, tasub kaaluda naastrehve. Peamiselt hooldatud linnatänavatel liikudes võib sobida põhjamaine lamellrehv. Otsust mõjutavad ka sõidumüra eelistused ja see, kui suure osa talvisest läbisõidust teed märjal asfaldil. Arvesta ka harvemate sõitudega. Argipäeviti linnas kasutatav auto võib nädalavahetusel viia pere maale, kus teekond ja teeolud erinevad harjumuspärasest. Kui sellised sõidud kuuluvad sinu talveplaanidesse, räägi neist nõustajale. Mõtle läbi ka see, kas saad keerulise ilmaga sõidu edasi lükata või pead liikuma igal juhul. Need asjaolud aitavad oma ootusi rehvile täpsemalt sõnastada. Hetkel kuum Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit ST Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid

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Lamellrehvil peab talviseks kasutamiseks olema kolme mäetipu ja lumehelbe ehk 3PMSF-tähis. Transpordiamet soovitab valida lamellrehvi, millel on lisaks jäähaarduvuse tähis. See aitab leida põhjamaisesse kliimasse mõeldud mudeli, mis on läbinud ka jäähaarduvuse katsed.

Enne tellimist kontrolli autotootja lubatud rehvimõõtu ning koormus- ja kiirusindeksit. Ainult mõõdu sarnasuse või tuttava mudelinime järgi otsustamine võib viia sobimatu valikuni. Kui kasutad talvel teistsuguseid velgi kui suvel, täpsusta ka nende sobivus.

Eelista ühtlast neljast sobivast rehvist koosnevat komplekti. Kui vahetamist vajab ainult osa rehvidest, aruta spetsialistiga uute ja alles jäävate rehvide sobivust. Eriti oluline on järgida autotootja juhiseid nelikveolise sõiduki puhul, sest rehvide veereümbermõõdu erinevused võivad koormata jõuülekannet. Pelgalt sarnane välimus ei kinnita, et rehvid sobivad koos kasutamiseks.

Rehvid24 nõustajaga rääkides tasub öelda, millise autoga sõidad ja millised on sinu tavapärased marsruudid. Maini ka seda, kui eelmine komplekt oli sinu jaoks liiga mürarikas või auto käitumine mõnes olukorras ebakindel. Nii saab mudelite valikul keskenduda omadustele, mis sinu sõitudes kõige rohkem loevad.

Hankook Winter i*Pike RS2 W429: naastrehv põhjamaise talve jaoks

Hankook Winter i*Pike RS2 W429 on sõiduautodele mõeldud talverehv, mille arendamisel on lähtutud põhjamaistest lume- ja jääoludest. Naastatud versioon väärib tähelepanu juhilt, kes puutub talvel sageli kokku jäiste teelõikudega ning soovib oma sõitudeks põhjamaise suunitlusega rehvi.

Mudeli üks tehnilisi eripärasid on naastulahendus. Hankook kirjeldab naastu all olevat tühimikku, mille eesmärk on leevendada teepinnalt tulevat lööki. Tootja seob selle konstruktsiooni võimalusega kasutada rohkem naaste. Haardumise hindamisel tuleb siiski vaadata rehvi tervikuna: naastude arv üksi ei kirjelda pidurdamist ega juhitavust.

W429-l on M+S- ja kolme mäetipu ning lumehelbe ehk 3PMSF-märgistus. Hankook toob mudeli kasutusvaldkondadena välja lume ja jää. Need omadused annavad selge lähtekoha juhile, kes otsib talvist rehvikomplekti, kuid lõplikul valikul tuleb arvestada ka auto nõudeid ja tavapäraseid teeolusid.

Kui kaalud Hankook W429 komplekti, küsi Rehvid24st oma autole sobivat mõõtu ning täpsusta koormus- ja kiirusindeks. Kontrolli ka seda, et tellid soovitud naastatud versiooni. Sobiva rehvikomplekti valimise saab ühendada paigalduse planeerimisega, et auto oleks talviste olude saabudes valmis.

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Korralda ost, paigaldus ja hoiustamine koos

Rehvid24 veebipoes on rehve sõiduautodele, maasturitele ja kaubikutele. Tallinna rehvikeskuses aadressil Mäealuse 10 pakutakse rehvivahetust ja tasakaalustust ning vahetusaja saab broneerida veebis. Nii saad teeninduskäigu oma päevakavaga sobitada juba enne, kui teeolud rehvide vahetamist nõuavad.

Broneerides täpsusta, kas vajad rehvide paigaldamist velgedele või juba komplekteeritud rataste vahetust. Kui tellid uued rehvid, lepi kokku ka nende kättesaamine ja paigaldus. Senise komplekti ebaühtlase kulumise või sõiduaegse vibratsiooni korral räägi sellest teenindusele ette. Rehvid24 pakub ka veermiku kontrolli ja velgede sirgendamist.

Suvise komplekti saab anda Rehvid24 rehvihotelli. See on praktiline võimalus, kui kodus puudub sobiv hoiukoht või rehvide transportimine on tülikas. Hoiustamine tasub kokku leppida koos vahetusajaga, et teeninduskäiguks oleks selge, mida kaasa võtta ja kuhu suvine komplekt jääb.

Kodus hoiustades vali rehvidele kuiv, jahe ja valguse eest kaitstud koht. Vaata eemaldatud komplekt üle juba sügisel, et võimalikud kahjustused ei tuleks üllatusena järgmise hooaja alguses. Kui märkad ebaühtlast kulumist, küsi selle põhjust kohe teenindusest. Nii saad vajadusel planeerida auto kontrolli ning otsustada rahulikult, kas suvine komplekt sobib järgmiseks hooajaks.

Pärast vahetust hoia rehvidel silm peal

Paigalduse järel kontrolli rehvirõhku külmadel rehvidel ja järgi autotootja soovitust. Arvesta ka auto koormusega. Temperatuuri langedes langeb rehvirõhk, mistõttu tasub seda talve jooksul regulaarselt mõõta ning kontrollida ka enne pikemat sõitu.

Kui pärast vahetust tekib vibratsioon, auto kisub kõrvale või mõni rehv kaotab rõhku, lase põhjust uurida. Uued rehvid ei kõrvalda automaatselt velje või veermiku probleeme.

Hoia libedal teel piisavat pikivahet, vali oludele vastav kiirus ning järgi uue rehvikomplekti kasutamisel tootja juhiseid. Talveks valmistumisega saad alustada juba täna: vaata senised rehvid üle, vajadusel küsi Rehvid24st nõu ja broneeri vahetus aegsasti. Nii on sobivad talverehvid all enne esimest libedat hommikut.