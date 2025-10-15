Tagasi ST 15.10.25, 13:40 Rehvid24 pakub täisteenust: müük, vahetus, rehvihotell ja spetsiaalne haldusprogramm Öeldakse, et head rehvid on nagu head kingad, mis hoiavad sind õigel teel. Kui ettevõttel on aga kümneid või sadu autosid, muutub lihtne tõde suureks väljakutseks. Just selleks, et muuta autoparkide rehvimajandus mugavaks ja läbipaistvaks, avas Rehvid24 tänavu septembris Tallinnas Mustamäel Baltikumi suurima ja kaasaegseima täisteenust pakkuva rehviteeninduskeskuse.

„Meie eesmärk on, et ärikliendid ei peaks enam rehvide pärast muretsema,“ ütleb Rehvid24 kaubamärgi omanikfirma Tirestar OÜ juhatuse liige Marek Moorus. „Pakume tõelist täisteenust ja sujuvat süsteemi, mis muudab autopargi rehvidega seonduva haldamise lihtsaks, läbipaistvaks ja ökonoomseks.“

Rehvid24 uus keskus on midagi palju enamat kui tavaline rehvivahetuspunkt. „Oleme Baltikumi mõistes nii suur keskus, et suudame teenindada väga suuri ja nõudlikke autoparke, kuid samas on meie süsteem üles ehitatud nii, et see oleks mugav ka keskmise või väiksema ettevõtte jaoks,“ selgitab ta. „Meie klientide seas on näiteks Bolt, täisteenusrendi pakkuja Mobire ja autoliisingufirma Ayvens (endine ALD Automotive). Need nimed näitavad, millisel tasemel võimekust pakume.“

Moorus toonitab, et Rehvid24 ei ole lihtsalt internetipood, kust saab rehve tellida. Ettevõte on paljude Eestis müüdavate rehvimarkide, nagu Hankook ja Continental , ametlik maaletooja ning suudab pakkuda äriklientidele ligipääsu hulgihindadele ja tohutule tootevalikule. „Kui ärikliendil on meie juures konto, pääseb ta ligi kümnetele tuhandetele rehvidele – saab filtreerida oma valikut hinna, mõõdu, hooaja, tootja ja kaubamärgi järgi. Tellimuse võib teha ettevõtte juht, müügisekretär või assistent – kõik on nii lihtsasti kasutatav, et spetsiaalseid teadmisi ei ole vaja,“ kirjeldab Moorus. „Klient näeb kohe, millised rehvid sobivad ja mis hinnaga. Soovi korral võib loomulikult kaasata ka meie müügiinimese, kes aitab õiged rehvid välja valida. Otse maaletoojalt ostmine teeb hinna konkurentsivõimeliseks, lisaks saab kogu teenuse ühest kohast.”

Professionaalne rehvivahetus kuni 150 autole päevas

Kui tellimus on tehtud, toimetatakse rehvid Rehvid24 uude teeninduskeskusse, kus need vahetatakse kiiresti ja professionaalselt. Ettevõttel on võimekus teenindada kuni 150 autot päevas, mis ei tähenda aga suurt ja külma tehastunnet, vaid loodud on keskkond, kuhu on päriselt meeldiv tulla. Inimene saab oodata puhkealal ja olla kindel, et tema autoga tegelevad oma ala parimad.

„Teeme kõik, et kliendi elu oleks võimalikult lihtne. Rehvide hoiustamine, vahetus ja hooldus on seotud ettevõtte veebipõhise halduskeskkonnaga, mis annab ülevaate kogu autopargi rehvide seisukorrast. Kui näiteks 10-autolises autopargis on mõne sõiduki rehvid kulunud, näeb klient seda kohe oma kontolt. Süsteem näitab, millised rehvid on meie rehvihotelli laos, kes on nende tootja ja kui palju on jäänud mustrit,“ selgitab Moorus. „Uute rehvide tellimisega saab tegeleda näiteks rahulikul ajal jaanuaris või veebruaris, mugavalt kulusid planeerides.“

Suurte autoparkide jaoks on olemas ka automaatne koondarveldamine: kuu lõpus laekub üks selge arve, mitte kümneid väikseid tšekke eri töödest. „Kahe auto puhul pole vaja haldusprogrammi, aga kui ettevõttel on juba kuus või rohkem sõidukit, muutub see süsteem väga väärtuslikuks,“ ütleb Moorus. „See aitab vältida vigu, hoida kokku aega ja raha ning annab omanikule kontrolli kulude üle.“

Tohutu laovaru ja olematu tarneaeg

Rehvid24 eristub Mooruse sõnul just professionaalsuse ja tehnoloogilise võimekuse poolest. „Eestiski on omajagu elektriautosid ja paljudel sõidukitel on rehvianduritega veljed, aga rehvivahetus ei ole enam nii lihtne nagu meie isade või vanaisade ajal, mil seda tööd sai ise garaažinurgas või naabrimehe juures tehtud. Elektroonilised süsteemid vajavad õigeid tööriistu ja programmeerimisoskusi. Kui andur rehvivahetusel katki läheb, võib see tähendada muret ka garantiiga. Meie keskuses on olemas kogu vajalik tehnika ja väljaõppinud spetsialistid, kes tagavad, et töö on tehtud korrektselt. Seejuures on kvaliteetse teenuse ja odava hinna vahe sageli marginaalne – kui tavalises rehvivahetuskohas maksab töö näiteks 50–60 eurot ja tippkeskuses 70, siis kas see kümme eurot on väärt riski?”

Rehvid24 laos on üle 70 000 rehvi, mis tähendab, et 98% tellimustest saab täita peaaegu kohe. „Rehvid jõuavad teenindusse sageli kiiremini, kui klient jõuab aja broneerida,“ ütleb Moorus. „Meie eesmärk on muuta ettevõtete rehvimajandus sama lihtsaks ja mugavaks nagu igapäevane pangatoiming. Rehvivahetus ei pea olema keeruline ja kallis.”

Kui otsid oma ettevõtte autopargile usaldusväärset partnerit, kes hoolitseb kõigi rehvimurede eest algusest lõpuni, võta ühendust Rehvid24 meeskonnaga e-posti aadressil [email protected]

