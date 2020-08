Meeleavaldus 20. augustil Valgevenes Grodnos Lenini väljakul. Foto: Viktor Drachev

Nelja vabatahtliku lugu: kuidas ma aitasin Valgevene valimistulemusi võltsida

Valgevene pealinna Minski valimisjaoskondades töötanud vabatahtlikud rääkisid väljaandele Meduza Aleksander Lukašena võidu taga peituvatest pettustest ja hirmust.

14. augustil kinnitas Valgevene valimiskomisjon presidendivalimiste tulemused, mille järgi võitis Aleksandr Lukašena kuuendat korda ja kogus 80,1protsendise poolehoiu. Paljud valgevenelased – võib-olla isegi enamus – usuvad, et see tulemus on võltsitud. Anonüümsust palunud valimiskomisjonide liikmed rääkisid väljaandele Meduza, kuidas valimine välja nägi ja miks oli neil võimatu hääli ausalt üle lugeda.