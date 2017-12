Venemaa tipp-pankur hoiatab

Sberbanki juhi German Grefi sõnul hakkab külm sõda paistma lapsemänguna, kui USA peaks järgmisel aastal Venemaa suhtes karmimad sanktsioonid käiku laskma.

Gref ütles intervjuus Financial Timesile, et USA kavandatavad sanktsioonid oligarhide ja riigiettevõtete vastu on irratsionaalsed, kui need lähevad nii kaugele nagu riigi pankade väljalülitamine rahvusvahelisest Swfti maksesüsteemist, vahendasid Vene ajalehed.

See idee on pidevalt lääne poliitikute laual olnud alates esimestest Venemaa suhtes rakendatud sanktsioonidest peale 2014. aastal, aga on kui tuumarelv siiani ootele jäetud. Venemaa ja USA halvenenud suhted on suurendanud võimalust, et see võidakse nüüd kasutusele võtta.