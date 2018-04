Korruptsioonipesa Tallinna linnatranspordifirmas

„Me oleme jälginud, mida nad hangivad, ja seal on tingimused konkreetsed. Meil ei ole olnud parajasti neile tingimustele vastavaid busse müüa, sellepärast me ei ole ka midagi pakkunud. Alati võib küsida, kas need tingimused on ka vajalikud,“ sõnas ta.

Pärn meenutas, et kümmekond aastat tagasi võttis ta Tallinna linnale kuuluva bussifirmaga otse ühendust, aga siis öeldi, et ei-ei, neil on kõik olemas.

Ehkki Eestis on kasutatud busse müüvaid ettevõtteid mitu, on TLT hangetel saatnud enneolematu edu KTK Tehnika OÜd.

Konkurent: hankel eelistati MANe

IVECO busse müüva IV Pluss ASi juhatuse liige Bruno Kubja rääkis paari nädala eest, kui nad olid vaidlustanud TLT viimase kasutatud busside ostmise hanke, et selgelt oli hankel eelistatud ühe margi busse.

Järgneb intervjuu Kubjaga:

Miks ja millistel argumentidel põhinevalt esitasite vaidlustuse? Vaidlustuse esitamise põhjus on see, et kõik busside pakkujad saaksid võrdsetel alustel osaleda nii sellel kui ka tulevikus korraldavatel hangetel. Hanke tehnilistes kriteeriumites on eelistatud selgelt ühe margi busse teistele ning põhimõtteliselt on paljud bussimargid täiesti välistatud. TLT selgitus sellele on, et eelistatakse selliseid busse, milliste puhul on hankijal parem tehniline valmisolek ja laialdasem praktiline kogemus. Eelmisel kasutatud busside hankel oli TLT-l tehnilised kriteeriumites eelistatud teist bussimarki ja viidati samale selgitusele.

Kummaline on, et aastaga selline pädevus muutub kardinaalselt, aga teiste markidega, mis on põhimõtteliselt välistatud tehniliste kriteeriumitega, selline kohanemisvõime puudub täielikult. Kuigi pargis on ka näiteks meie margi busse. Ilmselt on hanke bussid juba välja valitud ja kokkulepped sõlmitud. Sellele viitab ka valmis busside (koos info ekraanide, piletisüsteemide jne) 20päevane tarneaeg. Vaidlustuse mõte on pöörata tähelepanu nii uute kui ka kasutatud busside ostuhangete läbipaistmatusele ja suunatusele. Lootus on, et tulevikus on need ehk korraldatud nii, et kõik pakkujad saavad võrdsetel alustel osaleda.

Kas teil Iveco müüjana on nendel tingimustel üldse lootust edukat pakkumist hankel teha? Lihtne matemaatika hindamiskriteeriumite põhjal näitab, et tehniliste tingimuste maksimaalsest 40 punktist oleks meil Iveco Busi mudelitega võimalik saada 3–7 punkti. Seega peaks hanke võitmiseks olema meie bussi hind 66 protsenti soodsam kui MANi mudelitel, et saada maksimaalsed 56 punkti pakkumise hinna kriteeriumis. Hindepunktide osakaal, mis sõltub just pakutava bussi margist, on ääretult suur – ligi 50 protsenti. See võimaldab hanke võita pakkujal, kes pakub MANi busse ja seda eeldatavalt turuhinnast märksa kõrgemalt. Hange on suunatud konkreetsele pakkujale põhjendamatult suure tasu maksmisele ja raiskab maksumaksja raha. Seega Iveco Busi mudelitega selle hanke tingimustega võita lootust pole.

Kas IV Pluss on varem osalenud TLT korraldatud hangetel ning kas need on teie arvates olnud ausad ja läbipaistvad? IV Pluss on osalenud uute busside hangetel Iveco Busi esindajana mõnel korral, aga hoolimata soodsaimatest pakkumisest on ikka leitud mõni nn viga meie pakkumises ning võitjaks on viimastel hangetel osutunud teine üks ja sama konkreetne pakkuja.

Viimasel uute busside hangetel oli Iveco Busi pakkumine ca 600 000 eurot soodsam järgmisest pakkujast. Hankija leidis meie dokumentides vea hankes nõutud eeldavate hoolduskulude arvestuses, mille suurusjärk oli ca 16 000 eurot kogu pakkumise peale ning kõrvaldas Iveco Busi hankelt valeandmete esitamise alusel.

Eelnevad hanked on kõik korraldatud paberkandjatel, sest seda võimaldas riigihanke seadus. Seda, kas need on ausalt korraldatud, on minul väga raske öelda, sest võitja dokumentide korrektsust meie kontrollida ei saa. Hangetel kaotamine ja võitmine on meie äri igapäevane osa, aga nende hangete puhul ei saa kuidagi öelda, et kripeldama midagi ei jäänud.