Danske Banki juhatuse esimees Ole Andersen teatas eelmisel nädalal, et rahapesu kaasuses olulist rolli mängiv vilepuhuja tohib vabalt võimudega rääkida. Samas ei ole seda siiani juhtunud.

Vilepuhuja ei soovi oma isikut avalikustada, kuid tegu on panga endise töötajaga, kes lahkus Danskest neli aastat tagasi, olles enne seda mitmes raportis Kopenhaageni tippjuhtkonnale rahapesuriskidest teada andnud.

Vilepuhuja sõnul tekitab Anderseni kommunikatsioon segadust, arvestades, et Andersen on öelnud, et pank ei seisa vilepuhuja ja võimude vahel. Reaalsus on teine, sest igaks kohtumiseks on vaja panga luba paluda, märkis vilepuhuja.

Kas pank maksis vilepuhujale?

Berlingske tundis huvi, kas on juriidilisi takistusi, mille tõttu ei saa vilepuhuja ise ametiasutustega ühendust võtta. Kas pank maksis vilepuhujale vaikimise eest? "See on õigustatud küsimus, aga saan sellele vastata juhul, kui pank loa annab," vastas vilepuhuja.

Danske Bank vastas Berlingskele, et pank ei takista kohtumisi ja ainult julgustab vilepuhujat võimudele infot jagama.