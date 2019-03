Vallbaum: Eestist on saanud välisvedajate prügikast

Kui vanasti tankisid välisvedajad enne laeva minekut Tallinnas paagid täis, siis nüüd teevad nad seda Lätis ning Eestis vaid pargitakse ja visatakse prügi autost välja, leiab ERAA president Einar Vallbaum 21. märtsi Äripäeva erilehes Tarneahel.

Vallbaum tunnistas, et ka tema ettevõtte autod tangivad Lätis. “Kui vanasti käisime Rootsi ja tagasi kas Paldiski või Tallinna kaudu, siis nüüd oleme oma veoringid ümber muutnud nii, et tagasi tuleme Läti kaudu, kus autod paagid täis võtavad,” ütles Vallbaum, kelle sõnul ei ole kõrge diisliaktsiisi probleem mitte üksnes selles, et välisvedajad ei too enam sentigi Eestisse raha, vaid selles, et nad võtavad ära ka meie autovedajate töö.