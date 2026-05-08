08.05.26, 14:00 Tarmo Hõbe kriisidest: ära tardu, tegutse kohe, peata kahju süvenemine ja liigu edasi Rally Estonia üks peakorraldajaid, endine Saku Suurhalli juht ja tänane T1 juht Tarmo Hõbe on külas saates “Kriisiplaan”, kus räägib kriisidest suurte avalike sündmuste ja rahvarohkete kohtade juhtimisel.

T1 juht Tarmo Hõbe.

Foto: Andras Kralla

Saates tuleb juttu sellest, kuidas valmistutakse kriisideks olukordades, kus mängus on tuhanded inimesed, kümned partnerid, tehnika, ilm, avalikkuse surve ja inimfaktor. Rally Estonia näitel selgitab Tarmo, kuidas planeeritakse turvalisust nelja tuhande ruutkilomeetri suurusel alal, millist rolli mängivad checklist’id, rahvusvahelised nõuded, tehnoloogia, juhtimiskeskus ja rallifännide enda vastutustunne.

Samuti räägime juhtumitest, kus kõik ei ole läinud plaanipäraselt – näiteks Anne Veski kontserdi katkemisest Rally Estonia avashow’l – ja sellest, kuidas kriisist võib lõpuks sündida uus lugu.

Saate teises pooles meenutab Tarmo Saku Suurhalli aega: ootamatult ära jäänud suurkontserte, publiku turvalisuse tagamist, evakuatsiooniplaane ja covid-perioodi, mil tuli kiiresti leiutada täiesti uusi formaate – autokino, autokontserdid ja virtuaalsed suurüritused.

Lõpuks räägime ka sellest, kuidas peaks kriisideks valmistuma tavaline ettevõte või avalik hoone: miks on vaja plaane, harjutamist, partnerite valmisolekut ja kiiret kommunikatsiooni. Tarmo rõhutab, et kriisi puhul on kõige tähtsam mitte tarduda, vaid tegutseda kohe, peatada kahju süvenemine, otsida lahendusi ja liikuda edasi.

Saatejuht on Hando Sinisalu.