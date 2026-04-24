Tagasi ST Seisak maksab rohkem kui remont: kuidas lahendada hoone vajumine ilma äri peatamata Vajunud põrand või liikuv vundament on enamiku kinnisvaraomanike jaoks märk suurest remondist. Kaevamine, lammutamine ja ajutine sulgemine tunduvad vältimatud. Ärikinnisvara puhul tähendab see aga midagi enamat kui lihtsalt ehitustööd. Tagajärjeks on katkestatud tegevus, kaotatud kliendid ja kulud, mis ei paista esialgu välja.

Üha rohkem arendajaid ja äripindade omanikke otsib lahendusi, mis ei katkesta igapäevast tööd. Just siit algabki uus lähenemine pinnase stabiliseerimisele.

Lahenduseks on geopolümeer-injektsioon

Lahendus põhineb geopolümeeride injekteerimisel pinnasesse. Väikeste puuraukude kaudu viiakse materjal otse probleemsetesse kohtadesse, kus see paisub, tihendab pinnase ja täidab tühimikud. Võimalusel taastatakse ka konstruktsioonide algne asend. Kogu protsessi juhitakse täpsete mõõtmiste abil, mis võimaldab saavutada millimeetri täpsusega tulemuse.

Selle meetodi suurim eelis ei ole ainult tehniline lahendus, vaid mõju igapäevasele kasutusele. Hooneid ei pea tööde ajaks sulgema, inimesi välja kolima ega tootmist peatama. Töö toimub diskreetselt olemasoleva konstruktsiooni sees ja all.

Geopolümeeride injekteerimine pinnasesse

Kiirus ei ole mugavus, vaid ärivajadus

Ajafaktor on siin kriitilise tähtsusega. Kui traditsioonilised ehituslahendused võivad võtta nädalaid, siis geopolümeer saavutab suure osa oma tugevusest minutitega ja kogu töö saab sageli tehtud tundide või päevadega.

Just seetõttu kasutatakse seda lahendust üha enam keskkondades, kus seisak ei ole valik. Kaubanduspinnad, laod ja tootmishooned vajavad lahendusi, mis ei katkesta rahavoogu. On tehtud projekte, kus suured põrandapinnad on taastatud öiste tööde käigus nii, et kliendi igapäevane tegevus ei ole hetkekski peatunud.

Tulemuseks ei ole ainult stabiliseeritud pinnas, vaid ka äriline kindlus. Probleem lahendatakse kiiresti, ilma et see paisuks suuremaks kuluks ajas või rahas.

Rimi kaubanduskeskuse betoonpõranda stabiliseerimine ja taasloodimine

Rimi kaubanduskeskus rajati osaliselt soisele pinnasele, mille tulemusel hakkas aja jooksul vajuma hoone betoonpõrand. Probleemi süvenedes pöördus keskuse omanik lahenduse leidmiseks URETEK Balticu poole.

Arvestades objekti iseloomu, ei olnud võimalik kauplust pikemaks ajaks sulgeda, kuna see oleks tähendanud märkimisväärset mõju igapäevasele äritegevusele. Traditsioonilised lahendused oleksid eeldanud põranda avamist ja ulatuslikke ehitustöid.

Objektil kasutati pinnase stabiliseerimiseks geopolümeer-injektsioonitehnoloogiat. Tööd viidi läbi etapiviisiliselt ajal, mil kauplus oli suletud, võimaldades päevasel ajal tavapärast tegevust jätkata.

Tööde käigus stabiliseeriti aluspinnas ning taastati betoonpõranda tasapind ilma ulatuslike lammutustöödeta. Lahendus võimaldas viia vajalikud tööd läbi nii, et kaupluse igapäevane toimimine ei olnud häiritud.

Rimi kaubanduskeskuse betoonpõranda tasapinna taastamine

Millal tegutseda?

Kui sinu objektil on märgata vajumist, pragusid või ebaühtlast põrandat, tasub olukord varakult üle vaadata.

Konsultatsiooni käigus anname esmase hinnangu, milline lahendus on tehniliselt ja äriliselt kõige mõistlikum. Sageli on võimalik probleem lahendada ilma töö seiskamata.