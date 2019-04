Uus valitsus ei püsi kindlasti neli aastat

Hannes Rumm rääkis, et Kaja Kallas saab tekitada lähinädalatel Eesti poliitikas enneolematu olukorra. Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Kindlasti laguneb Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus enne nelja aastat, leidis mikroettevõtja ja vabakutseline ajakirjanik Hannes Rumm (SDE).

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse endise juhi Hannes Rummi sõnul olid riigikogu valimiste tulemused seekord sellised, et ükskõik, kuidapidi seda koalitsiooni oleks moodustatud, on selge, et Eesti halb tava jätkub ja valitsus ei püsi neli aastat. Rumm tõi võrdluse Põhjala riikidega, näiteks Taaniga, kus valitsuse püsimine neli aastat on poliitilise kultuuri osa. „See püsib koos neli aastat, üksteist koalitsioonipartnerid ei reeda. Eestis teame, et seda ei ole mitte kunagi sisuliselt juhtunud ja väga selge on, et seda ei juhtu ka seekord,“ ütles Rumm täna hommikul Äripäeva raadios.