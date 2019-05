Suveks ei saa saartele lennupileteid osta

Sääretirp, Kassari, Hiiumaa. Foto: Priit Pullerits / Postimees / Scanpix

Lennupileteid juuniks praegu osta ei saa - sellise info saab igaüks, kes üritab endale järgmiseks kuuks osta lennupileti pealinna ja suursaarte vahelisele lennule, kirjutab Meie Maa.

Maanteeamet vaidlustas Tallinna halduskohtus riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsuse tunnistada Nordica tütarfirma Regional Jet pakkumine Tallinna-Kuressaare liinil vastavaks. Sama otsusega tühistati Transaviabaltika võitjaks tunnistamise otsus.

Leping Transaviabaltikaga lõpeb 31. mail ning maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi ütles eile Meie Maale, et amet teeb omalt poolt kõik võimaliku, et reisija jaoks ei muutuks midagi ning vedu jätkuks ka siis, kui uue lepingu sõlmimine viibib. „Alustasime kohe läbirääkimisi kehtiva lepingu pikendamiseks, et teenus ei katkeks. Praegune vedaja Transaviabaltika on esitanud omapoolsed pakkumised lepingu pikendamiseks. Hetkel käivad läbirääkimised, kuidas antud probleem võimalikult kiiresti lahendada,” sõnas Telliskivi, avaldades lootust, et selle nädala lõpuks on teada, kuidas edasi minnakse, kirjutab Meie Maa.

