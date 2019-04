Nordica tütar vaidlustas lennuhanke

Nordica juhi kohale otsitakse praegu Hannes Saarpuu asemele uut inimest. Foto: Liis Treimann

Regional Jet OÜ vaidlustas Kuressaare lennuliini hanke tulemuse riigihangete vaidluskomisjonis.

Maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Meelis Telliskivi ütles Saarte Häälele, et vaidluse sisu ei kommenteeri nad enne, kui vaidlus on lõppenud. “Maanteeamet teeb kõikvõimaliku, et reisija jaoks ei muutuks sellest midagi ning vedu suursaarte ja mandri vahel jätkuks ka siis, kui uue lepingu sõlmimine peaks viibima,” ütles Telliskivi.