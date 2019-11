IT-firmadel on järgmisel aastal vaja 7000 uut töötajat

Töögruppide ja valitsuse tasandil proovitakse mõelda, kuidas hõlbustada immigratsiooni kolmandatest Euroopa Liidu välistest riikidest. Foto: Andras Kralla

Audiitorfirma KPMG partneri Joel Zernaski sõnul on IKT-sektorisse vaja järgmisel aastal umbes 7000 uut töötajat.

Zernask ütles eile IKT Aastakonverentsil, et ülisuure puudujäägi leevendamise juures on võtmeküsimus see, kuidas saaks hõlpsamini tuua võõrtööjõudu Eestisse.