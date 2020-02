Amazon trügib Põhjamaadesse

Kauppalehti kirjutab, et e-poegigant Amazon teatab aprillis Põhjamaadesse laienemisest.

Amazon on viimasel ajal jõuliselt oma tegevust laiendanud. Foto: Scanpix

Kohalikku veebisaiti on oodata väljaande andmeil sügiseks. Soome kaubanduskoja peaökonomist Jaana Kurjenoja ütles Kauppalehtile, et kuuldused Amazoni jõudmisest Põhjamaadesse on ringelnud pikalt, ent nüüd on tõesti põhjust uskuda, et läheb asjaks.