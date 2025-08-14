Tagasi 14.08.25, 14:31 Robotid ei lahenda halvasti juhitud lao probleeme Viimase kümnendi jooksul on laomajanduses ja tarneahela juhtimises toimunud märkimisväärsed muutused. Kuigi paljud põhilised väljakutsed on jäänud samaks, on fookusse tõusnud töötempo, klientide ootused ja eriti tehnoloogia ning andmete kättesaadavus.

Indrek Sabul ja Mare Timian.

Foto: Äripäev

Saates "Digitark äri" räägime laomajandusest, targast tööst ja tehnoloogiatest. OIXIO Digital ärikonsultant Indrek Sabul , kes on üle 13 aasta nõustanud rohkem kui 100 ettevõtet digitaliseerimise ja töövoogude automatiseerimise alal, selgitab, miks pole uute tehnoloogiate kasutuselevõtt laomajanduses enam vaba valik, vaid turu nõue.

Automatiseerimise ja robotiseerimise võimalused sõltuvad suuresti ettevõtte tüübist ja vajadustest. Suured logistikateenuse pakkujad ja jaotuskeskused, kus töömaht on märkimisväärne ja protsessid standardiseeritud, võivad ROI-arvutuste põhjal investeerida keerukatesse lahendustesse. Keskmise suurusega ettevõte realistlikud alternatiivid on skännersüsteemid, pick-to-light lahendused, lihtsad konveierid või AGV-robotid, mida saab vajadusel ka rentida.

Erilist tähelepanu väärib nutikas varude juhtimine, mis on laomajanduse robotiseerimisest sageli veelgi olulisem. Kuigi AI ümber on palju müra ja ChatGPT on kujundanud inimeste arusaama tehisintellektist, ei sobi generatiivne AI hästi tootmise ja logistika valdkonda. Selle asemel peaksid ettevõtted keskenduma spetsialiseeritud lahendustele nagu dünaamilised varude juhtimise agendid või kampaaniamüügi optimeerimise tööriistad, mis kombineerivad erinevaid tehnoloogiaid.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate lõpus arutleme ka selle üle, kas kõik ettevõtted vajavad üldse oma ladu. Nii nagu paljud firmad on raamatupidamise ja juriidilised teenused sisse ostnud, võiks ka laomajandus olla miski, mida saab usaldada välispartneritele. Lõpetame saate praktilise kontrollnimekirjaga, mille ettevõte enne automatiseerimise otsust peaks hoolega läbi mõtlema.

Saates on külas OIXIO Digitali ärikonsultant Indrek Sabul. Saadet juhib Mare Timian

Saate toob kuulajateni OIXIO Digital ja OIXIO IT