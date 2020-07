Raadiohommikus: Porto Franco laenust ja kogenud juhi karjääripöördest

Reedeses hommikuprogrammis räägime Porto Franco arendusele antavast 40 miljoni eurosest laenust ja sellest, mida arvavad valitsuse otsusest teised ettevõtjad.

Ootame stuudiosse külla ka kogenud ettevõtjat ja endist Alexela juhti Ain Kuusikut, kes on äsja asunud juhtima Tallinna Sadama tütarettevõtet Green Marine. Uurime, miks Ain Kuusik ettevõttega liitus ja millised on tema ambitsioonid uues valdkonnas.

Lisaks räägime idufirma RangeForce’i asutaja ja juhi Taavi Mustaga sellest, kuidas kaasata investoritelt ligi 14 miljonit eurot ning milliste unistustega küberturbe valdkonnas tegutsev ettevõte maailma vallutama on asunud.

Ettevõtjate jaoks olulistest õigusaktidest, mis jõustuvad 1. augustil, annab ülevaate kaubandus- ja tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras.

Hommikuprogrammi juhivad Birjo Must ja Karl-Eduard Salumäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool".

Isamaa sees on tekkinud liikumine parempoolsed, kelle manifestist võib välja lugeda teatavat kriitikat erakonna tänasele juhtimisstiilile aga ka Isamaa osalusel loodud koalitsioonivalitsusele tervikuna.

Kas tekkimas on uus erakond või suudab Isamaa end koos hoida? Kuidas juhtida Isamaad nii, et kõik oleks rahul? Kui palju on erakond enda sees tekkinud liikumiste huve koalitsioonis tegutsedes arvesse võtma? Sellest ning viimastel nädalatel Parempoolsete poolt väljaöeldust räägime Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga.

Lisaks palume temal kui koalitsioonipartneril kommenteerida rahandusministri rahapesusaagat ning räägime kohtute avaandmete keelustamisest, aga ka Siseministeeriumi soovist pääseda juurde internetivestlustele. Kas Eesti riik haarab järjest enam võimu ning muutub üha autoritaarsemaks, küsime Seederilt?

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Indrek Mäe.

13.00–14.00 „Saksa majandustund“.

Seekordne saade räägib maksudest. Juttu tuleb sellest, mis on Saksa maksusüsteemil Eestiga sarnast, kuid ennekõike sellest, mida tuleb Saksamaale minnes sealsete maksude kohta teada.

Sõna saavad kümme aastat Saksamaal elanud Eesti ettevõtja, joogitootja ÖselBirch tegevjuht Anne-Liis Theisen ning bnt Advokaadibüroo vandeadvokaat Aet Bergmann.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses".

Saates räägime täpsemalt Ülemiste järvest ehk miks on Tallinna kesklinnas ligi kümne ruutkilomeetrine keelutsoon? Kas see on 21. sajandil vajalik ning kas see jääb alati nii? Võib-olla saab varsti järve kaldal jalutada.

Veel räägime riskidest, mis ähvardavad praegu Ülemiste järve. Huvitavast plaanist, mida haub Tallinna Vesi, mis näeks ette Ülemiste järve lähiajal sõnaotseses mõttes pooleks lõikamist, kuid mitte päris Moosese moodi.

Saate külalised on kirglikud Ülemiste järve entusiastid. Nendeks on endine riigikogu liige ja Rae valla volikogu esimees Tõnis Kõiv ja AS Tallinna Vesi tootmisjuht ning juhatuse liige Aleksandr Timofejev.

Saatejuht on Erik Kiviselg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.