Trumpi koroonasse nakatumine võib Hiina närviliseks muuta

USA president Donald Trump tunneb end väidetavalt juba nii hästi, et veetis eile aega tööasju ajades. Ta on praegu siiski jälgimisel Walter Reedi nimelises armee meditsiinikeskuses. Foto: Reuters/Scanpix

CNN kirjutab, et USA presidendi Donald Trumpi nakatumine koroonaviirusesse võib Pekingi päris närviliseks muuta.

Selle põhjus on lihtne - Trump on juba varem öelnud, et Hiina tuleks asja eest vastutusele võtta, sest Peking pole suutnud viiruse levikut kontrolli alla saada.