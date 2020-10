Delta Airlinesi kahjum oli käibest suurem

Lennundusel on praegu rasked ajad. Foto: Scanpix

Lennufirma Delta Airlines teatas, et teenis kolmandas kvartalis taas hiiglasliku kahjumi ning hoiatas, et lennufirmade tulemuste taastumine võib võtta mitu aastat.

Kolmas kvartal on eriti oluline, kuna sinna sisse jääb ka suvine reisimishooaeg. Delta teatel on inimesed hakanud tasapisi uute tingimuste ja nõuetega harjuma, kuid nõudluse lõplik taastumine võtab siiski aega. Delta on viimase kahe kvartali jooksul teeninud 11 miljardit dollarit kahjumit, vahendab CNBC.