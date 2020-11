Raadiohommikus: saatuslik valearvestus viis riigifirma pankroti äärele

Kevadel sattus üks riigifirma valearvestuse tõttu tõsistesse raskustesse ning valitsus pidi mõtlema välja kiire päästeplaani. Mis täpsemalt juhtus, küsime neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Äripäeva uurivalt ajakirjanikult Koit Brinkmannilt.

Eesti 200 tegevjuhi ja pikaaegse diplomaadi Karin Kaup Lapõniniga räägime haridusminister Mailis Repsi ümber puhkenud skandaalist ning selle mõjudest Eesti sisepoliitikale. Mõttekoja Praxis võrdsuspoliitikate programmi juhi Mari-Liis Sepperiga teeme aga juttu värskest analüüsist, milles vaadeldakse poliitikute meediakajastust läbi sooprisma, ja soovitustest, mis aitavad saavutada esinduskogudes soolist tasakaalu.

Tutvustame hommikuprogrammis ka ühte tõelist edulugu. Üritusturundusettevõttel Royal Experience õnnestus koroona ajal teha äris märkimisväärne pööre. Nad on korraldanud üle 200 virtuaalsündmuse viiel kontinendil ning kasvanud aastaga üle 1100%. Ettevõtte juht Lehari Kaustel räägib, kuidas see on olnud võimalik ning milline võib olla koroonakriisi pikaajaline mõju ürituste korraldajatele.

Rail Baltic Estonia juhi Tõnu Grünbergilt uurima, millised suuremad ehitushanked on lähiajal plaanis suurprojektiga seoses välja kuulutada ning kui palju see võib anda tööd ehitussektorile. Samuti räägime sellest, kui kaugele on jõutud Ülemiste terminali rajamisega.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Seekordses saates räägime lähemalt koroona ajal reisimisest. Külas on Amazonas Reiside juht Ivo Tšetõrkin ning Andmoments seiklusreiside juhatuse liige Margus Mändmets.

Kuuleme täpsemalt juhtide reisikogemusest pärast koroonapandeemia esimest lainet, reisimise mõistlikkusest ja võimalikkusest ning räägime, millist aega ja vaeva nõuab reisi planeerimine praegustes oludes.

Lisaks kõneleme inimeste suhtumisest reisimisse ning reisiettevõtete juhid jagavad mõtteid virtuaalturismist, koroonavaktsiini ja -pandeemia mõjust reisimisele ja turismipiirkondadele. Saade on salvestatud novembri keskpaigas.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Tark elukeskkond". Seekordne saade vaatab tagasi ja edasi. Meenutatakse tänavu „Targa elukeskkonna“ saatesarjas kõlanud teemasid ja mõtteid ning püütakse prognoosida, mis hakkab juhtuma tuleval aastal.

Arutlevad rahvusvahelise tööstuskontserni ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer ning saatejuht Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Tehnoloogiakompass". Saates kõneleme viienda põlvkonna mobiilsidetehnoloogiast ehk 5G-st. Mis see on? Mis kasu sellest on? Miks võidavad sellest rohkem ettevõtted kui tavalised inimesed? Mis võiksid olla elulised näited? Kas see kahjustab tervist? Sellest räägivad Telia 5G programmi juht Margus Krupp ning TalTechi IT-teaduskonna dekaan professor Gert Jervan.

Saatejuht on Priit Pokk.

