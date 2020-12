Raadiohommikus: lõppeva aasta börsitrendidest kodus ja maailmas

Nasdaq Tallinn juhatuse esimees Kaarel Ots Foto: Raul Mee

Töönädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime kolmanda kvartali tulemustest meie kodubörsil ja lõppeva aasta börsitrendidest maailmas; sellest, et usku ei tohi kaotada ka suure šoki tingimustes, ja vastutustundliku majanduse tõusust.

Kuuleme ka, milliseid uudiseid ja lootusi on tulekul Tallinna börsil. Raadiohommiku külaline on Nasdaq Tallinna juhatuse esimees Kaarel Ots.

Värskes Äripäeva edukate ettevõtete TOPis ilmunud maakondlikus arvestuses on Saaremaal teadagi võimsa Incapi järel teise koha haaranud väikelaevatootja OÜ Alunaut. Loome raadiosilla Alunaudi ühe omaniku ja juhi Mark Muruga ning võtame ettevõttele edukaks osutunud aasta kokku. Kuidas on pandeemia mõjutanud Alunaudi riiklikke ja eratellimusi? Kui välismaale reisida ei saa, siis kas raha kulutatakse lõbusõidupaadile? Kui Saaremaad tabas kevadel šokk ja koroona tõi turismiäris tagasilöögi, siis kuidas saab hakkama kohalik tööstus?

Sel nädalal kuulutas Äripäev välja neli kuud kestva traditsioonilise Eduka Eesti arvamuskonkursi. Uurime kevadiselt võitjalt Demis Vossilt, millist tagasisidet ta oma tööjõuturgu puudutanud ideele sai, kuidas täiend- ja ümberõppe valdkonnas üldse praegusajal toimub? Mõistagi küsime ka võitjalt, kuidas ja kuhu ta investeeris Eduka Eesti konkursi võidusumma 10 000 eurot.

Teeme juttu ka loodavast mõjuvõimsast transpordiametist, mille etteotsa asub mitmekesise juhikogemusega Kaido Padar.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäev eetris saates on stuudios Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Kristjan Pruul ning varasem Äripäeva kauaaegne ajakirjanik Piret Reiljan.

Juttu tuleb sellest, mis on tänavu katuserahadega teisiti, kaua püsib valitsus ning kes koroonatalve üle elavad. Vaatame pikemalt sisse sellesse, mida avastas rahvusvaheline ajakirjanike konsortsium Euroopa puiduärist ning mida on KredExile ette heita olnud riigikontrollil või Eesti ehitajatel.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Seekordses saates tuleb juttu migratsioonipoliitikast. Juttu tuleb sellest, kas Euroopa Komisjoni pakutav rändekava on hea või mitte ning kui tõenäoliseks võib pidada, et liikmesriigid selle heaks kiidavad. Aga ka näiteks sellest, milline migratsioon kolmandatest riikidest võiks Eestile kasuks tulla.

Arutlevad sotsiaaldemokraat, europarlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Sven Mikser ning EKRE poliitik, europarlamendis identiteedi ja demokraatia fraktsiooni kuuluv Jaak Madison. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00-14.00 "Edukad naised". Saatesarjas räägivad tippu jõudnud naised oma loo. Piilume nende edu kardinate taha: mis on toonud neile edu, milliseid otsuseid ja ohverdusi nad tegid. Sel korral räägib Rikaste TOPi kuuluv ettevõtja ja endine poliitik Reet Roos rikkaks saamisest, poliitikas osalemise võludest ja valudest ning hilises eas laste saamisest. Ettevõtja Reet Roos oli tänavuses Rikaste TOPis kohal number 163, tema vara väärtuseks hinnati ligi 28 miljonit eurot. Reet Roos on kuulunud kahte riigikogu koosseisu ning seisnud naiste tervise ja toimetuleku eest. Saatejuht on Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Tänapäevane tööelu ja hobid seavad üsna kõrged nõudmised ka meie nägemismeelele. Samas on nii, et prillid, mis aitavad arvutiekraanilt numbreid ja tähti kokku lugeda, ei pruugi olla kõige efektiivsemad näiteks golfirajal või mägimatkal. Õnneks on nii lähitöö, kalastamise, golfimängu kui õhtuse autojuhtimise jaoks võimalik tellida prillide erilahendusi, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi ning tõsta oluliselt ka turvalisust. Erinevaid lahendusi tutvustavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning Pere Optika optometrist Laura Tõnov. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

